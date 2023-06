Castagnoli: "Maturità, Pd in confusione"

"Le polemiche di questi giorni sulla ‘maturità semplificata’ nei comuni alluvionati della Romagna sono l’esempio più emblematico della confusione che regna, in questo momento, tra le amministrazioni del Pd". E’ quanto sottolinea il consigliere comunale della lista ‘Cambiamo’ Enrico Castagnoli. "Il paradosso è che oggi, da Cesena, c’è chi tenta di scaricare tutte le responsabilità della scelta sul Ministro dell’Istruzione Valditara quando a chiedere pubblicamente l’esame semplificato è stato, come noto, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale" aggiunge Castagnoli. Il consigliere evidenzia allora le contraddizioni del sindaco Lattuca, parla di "scollamento istituzionale" e bolla le sue dichiarazioni come "strumentali". Castagnoli conclude sottolineando che i cittadini "hanno bisogno di risposte certe e non di polemiche disgreganti e pretestuose".