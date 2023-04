"’Castello’, la convenzione deve restare com’è"

di Ermanno Pasolini

L’Amministrazione comunale di Longiano avrebbe intenzione di rivedere la convenzione con la Rsa ’Il Castello’. A lanciare l’allarme è il gruppo di opposizione ’Siamo Longiano’ esaminando il rendiconto di bilancio che sarà messo ai voti in Consiglio comunale oggi alle 18.45.

Sottoscritta nel 1997 dal sindaco Giuseppe Raggini con la società Colle Carducci, la convenzione prevede l’assegnazione perpetua ai cittadini longianesi di dieci posti letto a costo agevolato e di 15 posti al centro diurno, a fronte della cessione del terreno comunale in via Cannella su cui sorge la struttura sanitaria assistenziale.

Da tempo la Rsa mette in discussione, senza successo, la convenzione stipulata con il Comune. L’ultima sentenza risale a luglio 2019, con il Tribunale amministrativo regionale che respinse l’istanza della società Colle Carducci e la condannò a pagare le spese legali. Del 2021 c’è un nuovo ricorso, che è ancora pendente. Spiegano i consiglieri di opposizione guidati dal capogruppo Matteo Venturi: "Le norme della contabilità finanziaria prevedono che ogni anno gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base di quello sorto nell’esercizio precedente. L’obbligo di accantonamento sussiste quando vi è una "significativa probabilità di soccombenza". Nell’esercizio 2019, anno del precedente ricorso della Rsa, è stata accantonata in via prudenziale, la somma di 54mila euro. Nel 2020 è stata messa da parte la stessa cifra. Nel 2021 la somma è stata ridotta a circa 38mila euro. Nell’esercizio 2022 l’importo è salito vertiginosamente a 317mila euro. Di questi, 260mila vengono accantonati come "10% dell’importo richiesto di 2 milioni e 600mila euro in via prudenziale", a seguito del ricorso del 2021 della Colle Carducci. Secondo la minoranza, dato che il Tar ha respinto tutti i ricorsi della società confermando la bontà della convenzione del 1997, non si capisce perché questa volta, rispetto al passato, si consideri una "significativa probabilità di soccombenza" da giustificare un accantonamento così massiccio. L’unica spiegazione che ci diamo è che l’Amministrazione comunale voglia rivedere la convenzione con la Rsa, pregiudicando un servizio prezioso per la nostra comunità".

Prosegue l’opposizione: "Visto che la struttura sta riscontrando delle criticità per riaprire il centro diurno, servizio sospeso nel 2020 all’inizio della pandemia, l’assessore Giannini parlò di "diverse alternative in base alle modificate necessità dell’utenza anziana nel nostro territorio. Siamo molto preoccupati di questa situazione e chiediamo che la Giunta sostenga con forza la bontà della convenzione e tutti i posti riservati di cui i longianesi hanno diritto".