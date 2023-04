’Castello’, protesta di fronte al Municipio

Continua lo stato di agitazione degli operatori socio-sanitari alla Rsa ’Il Castello’ di Longiano. Proprio ieri mattina in piazza Tre Martiri esattamente davanti al municipio, c’è stato un sit-in di protesta organizzato dalle unioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Gli operatori si sono riuniti perché lamentano diverse situazioni: "Principalmente personale carente rispetto al numero degli ospiti accolti in struttura; una contrattazione peggiorativa (Anaste, peraltro non completamente attuata) a livello retributivo e a livello tutelare per quanto riguarda la malattia; carico psicologico e lavorativo elevato non più tollerabile che rende proibitivo fornire un’assistenza adeguata e dignitosa ai pazienti e alle persone. Siamo sempre in prima in linea ad accogliere le lamentele dei familiari che rilevano le criticità del servizio. Fra queste anche quelle di non poter alzare gli ospiti per periodi prolungati, il continuo abbandono di operatori determinato dalle pessime condizioni di gestione e la difficoltà di reperire nuovo personale e non ultimo l’assenza delle Istituzioni locali ai tavoli di confronto convocati dalle sigle sindacali. Il problema è urgente. Occorrono soluzioni rapide ed efficaci".

Dopo il sit-in le rappresentanze sindacali assieme a una delegazione dei lavoratori, sono state ricevuto dal sindaco Mauro Graziano: "Ho ascoltato le loro problematiche e mi sono impegnato a portarle nell’ambito dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare che gestisce i servizi sociali - ha detto il primo cittadino -. L’obiettivo ora è quello di sedersi a un tavolo sindacati, lavoratori, Amministrazione Comunale, Distretto Sanitario e Unione dei Comuni per potere dare il nostro contributo al fine si risolvere positivamente l’annoso problema che rischia di creare disagi alla struttura ed ovviamente e soprattutto ai dipendenti".

Ermanno Pasolini