Castelvecchio, la grande croce non c’è più

"Oggi è un giorno triste per me, come credo per tutti Voi che mi seguite. Transitando nel pomeriggio di lunedì 23 ottobre sul sentiero Cai, che dalla Biancarda porta alle Balze di Verghereto, già in lontananza non riuscivo a vedere la croce posta in cima a monte Castelvecchio (sulle sue falde vi nasce il fiume Savio), che si trova nei pressi del paese di Montecoronaro di Verghereto. E una volta giunto sul posto ho visto che la grande croce non c’era più".

Il fatto, comunicato con quel post sui social da un camminatore ed escursionista ha dato subito avvio a vari commenti da parte di cittadini ed escursionisti del nostro Appennino, che hanno espresso forte rammarico e grande amarezza per lo smantellamento della croce, che ormai da una quindicina di anni rappresentava il simbolo religioso e di rifermento di quella zona, ed era altresì meta di varie escursioni, non soltanto in solitaria ma anche da parte di gruppi con la regìa di guida ambientale.

La croce, alta circa 6 metri, era stata installata nel 2009 per iniziativa di alcuni amici del proprietario di quel terreno, scomparso qualche anno fa, terreno ereditato poi dai figli. Il padre degli attuali proprietari aveva dato, a suo tempo, il permesso verbale per l’installazione della croce e aveva altresì partecipato e collaborato, lavorando fianco a fianco a chi aveva proposto la posa della croce stessa. Dopo l’installazione della croce, sempre in accordo e con l’autorizzazione del proprietario scomparso, nell’area attorno alla croce era stato realizzato un cippo in ricordo dei cacciatori della zona defunti. E, presso quel cippo ogni anno, in estate, veniva celebrata la santa messa del gruppo Alpini. La croce di monte Castelvecchio, era anche suggestiva e coinvolgente meta di una delle escursioni a piedi in calendario per la tradizionale ’Sagra del cinghiale’ del vicino borgo di Montecoronaro, che la Pro Loco effettua nel mese di luglio. La stessa Pro Loco, in una azione di mediazione, aveva chiesto di mantenere la croce al suo posto, proponendo altresì di affittare l’area o anche di provvedere al suo acquisto, togliendo ogni eventuale responsabilità di manutenzione e gestione dell’area stessa ai proprietari.

Ma la proprietà non ha ritenuto di accogliere quelle proposte, formalizzate dalla Pro Loco. Nei giorni scorsi la proprietà aveva comunicato l’intenzione di provvedere allo smantellamento della croce. Era convinzione comune, però, che la stessa sarebbe rimasta a svettare su monte Castelvecchio, in quanto a un certo punto sembrava fosse stato raggiunto un compromesso: la croce sarebbe restata al suo posto, ma doveva essere rimosso quanto era stato realizzato attorno alla stessa. Invece, alla fine così non è stato. Infatti lunedì scorso, da parte della proprietà è stato smantellato tutto e la croce oggi purtroppo non c’è più.