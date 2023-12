Castorri "Ecco come sarà lo sport di domani"

Come sarà la Cesena sportiva del 2024? In una città nella quale tre bambini su quattro in età da scuola elementare praticano almeno un tipo di attività fisica, le risposte che deve fornire il territorio sono importanti. Ma non semplici, soprattutto ai tempi della grande riforma che riguarda il settore e che è recentemente stata varata dal Governo.

Assessore allo sport Christian Castorri, a Cesena gravitano un centinaio di associazioni e società sportive. Sopravviveranno?

"Magari è impopolare dirlo ora, ma credo che davanti a noi ci siano opportunità, non problemi. Il mondo dell’associazionismo sportivo a oggi è una galassia troppo eterogenea anche solo per per essere sostenuta in maniera compiuta dalle istituzioni. Serve voltare pagina, ne sono convinto. E non da ora. Nel 2016 portai in consiglio comunale la mia prima proposta che riguardava una nuova visione dello sport cesenate. Gravitava su tre punti".

Riepiloghi.

"Il ruolo della politica, quello gestionale e amministrativo e infine quello promozionale. Insomma, un intervento a 360 gradi che fu approvato all’unanimità".

Bilancio dopo sette anni?

"Dire che lo sport cittadino cambierà volto non è più una promessa, è un dato di fatto: nel 2024 arriveranno i cantieri per la nuova piscina e anche il campo di atletica è destinato a cambiare volto. Il tutto in aggiunta ai lavori del centro polifunzionale di Villa Chiaviche. La città risponderà alle nuove esigenze dei suoi abitanti".

Quali sono?

"Ottimizzare gli spazi, offrire servizi di qualità, per gli atleti ma non solo per loro, rappresentare punti aggregativi funzionali".

Per le società sportive la sfida è delicatissima.

"E’ vero, ci sono forti campanilismi e innegabili criticità, ma credo che ci siano anche l’attenzione e la determinazione a entrare al meglio nel nuovo scenario. Abbiamo già organizzato dei primi incontri, che hanno visto alte partecipazioni".

Cambierà il volontariato, potrebbero servire ’accorpamenti’almeno di alcuni servizi. Si perderanno posti di lavoro?

"Se ne creeranno di qualificati. Finalmente. E’ vero, certe funzioni dovranno essere ottimizzate, ma si farà largo la figura professionale di chi opera a pieno titolo e con le dovute competenze in questo mondo. E’ una pagina epocale. E imprescindibile".

Lo sport non è solo un divertimento.

"Lo sport rappresenta e rappresenterà sempre più una pietra angolare nella formazione delle nuove generazioni, accompagnandole poi anche nell’età adulta. A braccetto con lo sport vanno la socializzazione, la qualità della vita, la crescita della persona a 360 gradi".

Aspetti che non sono ancora pienamente radicati. Scuola e sport all’estero spesso vivono in simbiosi. Qui ci siamo lontanissimi.

"Il territorio cesenate è recettivo, non vedo barriere, ma disponibilità a collaborare. Pur senza negare che la strada da fare è in effetti tanta. Ci sono palestre vicine agli istituti scolastici che in certi orari, soprattutto alla mattina, non vengono utilizzate ed è un peccato. Inoltre ritengo che il sistema di servizi alle famiglie debba ampliarsi per fare in modo che i ragazzi alla mattina vadano dietro ai banchi, per poi trasferirsi su un campo sportivo a pomeriggio. Serve una rete di trasporti ad hoc, ma soprattutto un sistema di servizi che consenta a ragazze e ragazzi di utilizzare al meglio i tempi".

Esempi?

"Se finisco le lezioni, e gli allenamenti cominciano due ore dopo, bisogna mettere a disposizione piani che consentano di evitare l’andirivieni verso casa e permettano invece di restare in zona, trovando gli spazi giusti magari per portare avanti i compiti o per dedicarsi ad altro, in sicurezza".

Bar, ristoranti, punti di ritrovo intorno ai campi.

"In tante realtà oggi non c’è nemmeno una pensilina che possa definirsi tribuna. Questo è il passato. Ora serve altro".

Il rischio che i progetti di Cesena Sport City restassero sulla carta erano più che concreti.

"Non è questione di vivere fantasticando, ma di essere pragmatici. Servivano fondi, fondi importanti. Li abbiamo trovati".

Il Pnrr ha dato più di una mano.

"Vorrei chiudere citando Piero Gallina, scomparso da pochi giorni. E’ stato il sindaco che regalò alla città lo stadio attuale, ma anche la pista di atletica e la palestra della ginnastica artistica. Cambiò lo sport. Più volte mi disse di avere avuto un solo rammarico".

Quale?

"Nel 1988 andò a Roma a chiedere fondi per lo stadio. Si discuteva dei progetti di Italia ’90. Lui avanzò una richiesta importante, molto importante, con la quale abbiamo rifatto tre lati su quattro del nostro ’gioiello’. E’ rimasta fuori la tribuna. Eravamo una città non molto grande, non si volle strafare, non si volle alzare ancora di più l’asticella. Già così era fantastico. Eppure...".

Eppure?

"Era l’occasione per rifare tutto. E ci saremmo riusciti. Porto la stima e l’affetto per Gallina con me. Insieme al suo insegnamento: non bisogna mai rinunciare all’ambizione di puntare in alto, al massimo".