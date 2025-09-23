Castorri non si dispera e rilancia: "Pensiamo a un pattinodromo"

"Ho ben chiaro il polso dello sport a Cesena e non posso che essere soddisfatto delle opportunità che questo territorio è in grado di offrire a chiunque voglia dedicarsi all’attività fisica, a partire dalle famiglie e dai giovani". Sono le parole con le quali l’assessore allo sport Christian Castorri ha commentato lo studio diffuso ieri dal Sole 24 Ore e che vede il nostro territorio provinciale in 45esima posizione, dato peggiore di tutta la Romagna.

Castorri, si aspettava dati più lusinghieri? "Anche in passato ricordo che la nostra provincia era stata collocata indicativamente a metà classifica. La mia riflessione parte prima di tutto da qui e cioè dal fatto che l’analisi non riguarda Cesena e nemmeno Cesena e Forlì: il territorio è molto ampio e l’impatto rappresentato anche dagli altri Comuni è rilevante".

Colpisce in particolare la valutazione che ci vede alla posizione numero 63 in relazione al coinvolgimento di bambine e bambini. "Fatico a vedere cosa si potrebbe fare di più, in maniera strutturale. Certo, tutto è migliorabile, ma a Cesena partiamo dal fatto che quasi il 75% degli alunni che frequentano la scuola elementare è tesserato per un’associazione sportiva. Un dato altissimo". Che però scende col passare degli anni.

"In particolare ai tempi delle scuole superiori. Qui però serve rilevare il fatto che a quell’età ragazze e ragazzi spesso escono dai gruppi organizzati per dedicarsi ad attività ‘in proprio’, magari correndo o facendo esercizi nel parchi cittadini, molti dei quali sono attrezzati. E questo mi porta a un altro tema strettamente correlato".

Quale? "Fino a una decina d’anni fa il numero degli iscritti alle associazioni sportive era un dato dirimente, ora lo è meno, perché molte persone, tra gli adulti in modo particolare, praticano attività fisica in maniera regolare pur senza essere affiliati a uno specifico club".

Dunque non vede il nostro territorio correttamente rappresentato? "Non è questione di contestare un’analisi scrupolosa e dettagliata. Rivendico però la qualità della proposta cesenate. E questo non per merito del Comune, ma delle tante associazioni che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo cruciale nell’ambito della promozione sportiva. Da parte nostra, anche grazie al Pnrr abbiamo investito importantissime risorse, le cui ricadute pratiche saranno misurabili nel prossimo futuro".

Cosa si potrebbe fare di più? "Resto sulla mia linea, non per smarcarmi dal tema, ma perché davvero ritengo che a Cesena ci sia tutto ciò che serve".

Però si può sempre migliorare. "Potremmo pensare alla realizzazione di un pattiniodromo, che in città manca".

Luca Ravaglia