"Cat, fare luce sulle classi trasferite"

Un’interpellanza sulla nuova collocazione delle classi dell’Istituto Cat (ex Geometri) di Cesena. A presentarla è Enrico Castagnoli, consigliere provinciale della lista civica Cambiamo che, dopo le tante proteste registrate sul tema, chiede una serie di spiegazioni al presidente della Provincia Enzo Lattuca.

"Per il prossimo anno scolastico - rileva Castagnoli - alcune classi del Cat verranno spostate presso la nuova palazzina costruita all’interno dell’area dell’Istituto Agrario. Si tratta di una decisione che ha sollevato un coro di biasimo e di proteste sia da parte del corpo docenti che da parte dei familiari degli studenti che hanno chiesto soluzioni alternative, preoccupati sia per la carenza di spazi pregressa per le classi dell’istituto Agrario, che per le ripercussioni sul futuro dell’Istituto Cat".

Secondo Castagnoli "tale decisione comprometterebbe la qualità della didattica, inficiando la possibilità di usufruire dei laboratori necessari dato l’indirizzo tecnico dell’Istituto Cat. Inoltre, la disgregazione dell’istituto in questione complicherebbe anche la logistica per docenti e studenti. Non a caso, lo scorso 17 luglio si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’ente provinciale e i docenti dell’istituto, sulla necessità di individuare soluzioni alternative da quelle fino ad oggi prospettate".

Il consigliere di Cambiamo chiede alla giunta provinciale "di relazionare sulla decisione prospettata per la gestione delle classi dell’istituto Garibaldi- Da Vinci, in particolare per quelle del Cat (ex-Geometri) di Cesena; di offrire spiegazioni circa l’interlocuzione avuta con la dirigenza dell’Istituto sulla decisione prospettata; e di chiarire se oltre alla decisione prospettata di trasferire le classi del Cat presso la nuova palazzina dell’Istituto Agrario, vi siano altre proposte che l’ente provinciale sta valutando. Inoltre si chiede di comunicare se sono previste ulteriori spese per l’adeguamento degli spazi che dovranno accogliere le aule dell’indirizzo Cat e in quali tempi e di svolgere una seduta di approfondimento che relazioni sullo stato dei plessi scolastici degli istituti secondari della provincia di Forlì-Cesena".