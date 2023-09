Catasta di rifiuti all’ippodromo: "Presto rimossi"

Una grande catasta di rifiuti, in zona ippodromo, riporta alla mente i giorni tragici dell’emergenza alluvione. Non è certo un bel vedere, tanto più oggi che l’area è tornata a ripopolarsi con la riapertura delle scuole. Il cumulo si trova in piazzale Ambrosini, di fronte al Carisport, ed è composto da detriti e materiale ligneo rimosso dalle arcate del Ponte della ferrovia. Si tratta del "tappo" che, ostruendo il deflusso del fiume Savio, ha contribuito alle esondazioni del 16 maggio scorso. Mentre il resto della città è stato ripulito in tempi rapidi, nel piazzale del Carisport è ancora tutto fermo a quattro mesi fa. Ora su questa situazione di degrado si sono levate le lamentele dal personale scolastico dei diversi plessi presenti nell’area. Ma finalmente qualcosa si sta muovendo. La rimozione del materiale è di competenza di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano che si occupa della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, che informa come "le operazioni di rimozione dei materiali, in collaborazione con il Comune di Cesena, partiranno la prossima settimana". Ancora non è dato sapere in quanto tempo verranno completate, in quanto è ancora in via di definizione il calendario degli interventi con le ditte incaricate.

Francesca Siroli