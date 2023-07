Caterina Tisselli, poesia tradotta in musica da Valentino Pero nel nuovo album 'Valentino e il suo clarino'

‘Sei donna’, la poesia scritta dalla poetessa sammaurese Caterina Tisselli è stata recentemente tradotta in musica dal cantautore Valentino Pero di Gatteo ed è stata pubblicata nel nuovo album musicale intitolato ‘Valentino e il suo clarino’. Per le edizioni musicali Pianoforte Baracca di Giorgio Bersani e Gianni Drudi, questo cd è il secondo pubblicato dal cantautore. Per la poetessa di San Mauro si tratta di un prestigioso riconoscimento alla sua poesia che per la prima volta viene tradotta in una canzone. Il brano scritto dalla Tisselli è stato riprodotto presso la sede della tivù nazionale canale Italia per il programma ‘Cantando e Ballando e, nelle ultime settimane il musicista Pero ha cantato la canzone ‘Sei donna’ in numerosi locali da ballo della Romagna e alle sfilate di Miss Mamma Italiana dove era stato invitato come ospite per l’intrattenimento musicale. La poetessa di San Mauro è orgogliosa che la sua poesia abbia ispirato anche la musica italiana.