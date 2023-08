Caterina Tisselli protagonista sulla rivista ‘Bacherontius’

La poetessa di San Mauro Mare Caterina Tisselli è la protagonista di una pagina sulla rivista ‘Bacherontius’, periodico di attualità, cultura, politica e satira fondato nel 1969 ed edito dalla ‘Tigulliana’. Il giornale espressione dell’associazione culturale ligure è diffuso a soci e lettori in tutta Italia ed ha una particolare attenzione alle tematiche culturali. "protagonista della cultura tra impegno, musica e poesia’ è infatti il titolo dell’articolo dedicato a Caterina Tisselli, incentrato sulla sua attività poetica e soprattutto sui suoi incontri con personalità del mondo del giornalismo, dello spettacolo, dell’arte e dell’attualità. Nell’articolo è citata non solo la sua carriera di poetessa coronata di tanti riconoscimenti e premi in tutta Italia, ma anche l’idea brillante della trasformazione della sua storica edicola di famiglia in un luogo di diffusione della cultura e della poesia. Su tutto però spiccano il suo carattere aperto e la sua carica di simpatia. "Caterina Tisselli – si legge nell’articolo del ‘bacherontius’ – non perde mai occasione per incontrare, intervistare, fotografare un personaggio capace di trasmetterle qualcosa legato alla conoscenza, fosse anche un semplice marinaio o contadino, ma anche volti noti della televisione e della carta stampata, perché Caterina trasmette un’innata simpatia, una capacità di catturare l’attenzione dell’interlocutore, capace di trasmettere (e quindi ricevere) una carica di disponibile buon umore. Ed è soprattutto il ‘messaggio’ che Caterina sa donare, perché è un messaggio positivo, carico di emozione, di speranza, di sorriso"