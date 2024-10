Caterina Tisselli tra radio, poesia e astrologia

La poetessa Caterina Tisselli dopo essere stata ospite in diretta televisiva di Canale Italia a Rubano, è stata ospite negli studi radiofonici di Story Time Canale Italia. La poetessa sammaurese è stata intervistata dallo speaker sulla sua poetica e sull’edicola storica di San Mauro Mare. Intanto il 16 ottobre alle 16.30 presso Alta Marea di Bellaria Igea Marina, la poetessa presenterà la sua raccolta di poesie ‘Zingara del cuore’. Si parlerà anche di temi astrologici sul tema ‘Poesia e Astrologia’ (come gli astri ci guidano in un percorso poetico). Conduce Giuliana Brigliadori.