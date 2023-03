Cattivi odori nell’aria, la protesta dei residenti

di Ermanno Pasolini

A Longiano il gruppo di opposizione ’Siamo Longiano’ ha consegnato al Comune una mozione per risolvere un problema di esalazioni maleodoranti nella frazione di Ponte Ospedaletto. Scrivono i residenti in una lettera con raccolta di firme: "Da quando una ditta alimentare ha aperto nel 2014 uno stabilimento in via Olmadella, la vita nel quartiere non è più la stessa. Un persistente odore di fritto accompagna le giornate dei residenti. Dal 2022 gli effluvi sono diventati insopportabili. Alla fine dell’estate, avevamo ottenuto dalla ditta e dagli enti preposti al controllo la garanzia che l’installazione di un innovativo impianto di abbattimento odori avrebbe migliorato la situazione. Ma il disagio procurato non è diminuito. Pare si sia addirittura espanso alle frazioni vicine di Budrio e Balignano. Avevamo deciso con i referenti Arpae, di lasciare passare un po’ di tempo per dare modo alla ditta di tarare e regolare l’impianto, ma dopo mesi la situazione è ancora grave e fastidiosa, tanto che diversi cittadini si stanno preoccupando per una svalutazione dei loro immobili in caso di vendita. L’8 febbraio abbiamo inviato un secondo esposto ad Arpae, Ausl e Comune chiedendo un riscontro su come la ditta abbia intenzione di porre fine alla questione".

Il sindaco Mauro Graziano ha contattato il direttore dello stabilimento e dice di aver ricevuto assicurazioni che, una volta messo a punto il settaggio del nuovo sistema di filtraggio, il problema si risolverà, aggiungendo che, dai controlli, è stato appurato che non si tratta di emissioni nocive per la salute. Ma il problema sta portando numerose famiglie all’esasperazione. L’opposizione solidarizza con i cittadini di Ponte Ospedaletto. Dice il capogruppo: "Sono persone che meritano il massimo ascolto e rispetto e che si sono trovate, non per loro scelta, a svegliarsi ogni mattino dal 2014 con la nausea".

Prosegue la minoranza di ’Siamo Longiano’ con il capogruppo consigliare Matteo Venturi: "Il sindaco Graziano minimizza il problema e la sua risposta ai cittadini non aggiunge nulla di nuovo a quanto già si sapeva. È da mesi che i residenti attendono la messa a punto del sistema di filtraggio. Quanto devono ancora aspettare? Possibile che il Comune non riesca a mediare? La pazienza ha un limite e lo capiamo benissimo. Abbiamo deciso di protocollare una mozione dove chiediamo al Comune di adoperarsi per un’iniziativa semplicissima ma mai messa in campo: convocare un tavolo di confronto a cui partecipino rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dei residenti, di Arpae, di Ausl Romagna e della ditta, per cercare una soluzione al problema definitiva e soddisfacente".