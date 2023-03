"Cattivi odori nell’aria, risolveremo il problema"

Il sindaco di Longiano, Mauro Graziano, restituisce al mittente le accuse di minimizzare il problema delle esalazioni maleodoranti nella frazione di Ponte Ospedaletto ricevute da Matteo Venturi consigliere comunale di minoranza. "Fin dai primi giorni del mio mandato ho incontrato di persona e sentito telefonicamente diversi residenti della frazione di Ponte Ospedaletto. E sono costantemente in contatto con l’azienda che mi aggiorna sulle azioni che sta mettendo in campo per cercare di risolvere il problema. Come sindaco non mi permetterei mai di minimizzare un disagio così importante, non me lo consente il mio ruolo nè la mia coscienza. Conosco benissimo la realtà e il disagio dei residenti anche perchè abito poco distante dall’azienda. Come amministrazione, in collaborazione con gli Enti di controllo preposti, stiamo facendo tutto quanto di nostra competenza per cercare di porre rimedio al disagio".

L’opposizione però lancia accuse di tutt’altro genere. "Dispiace l’assoluta assenza di collaborazione da parte del gruppo "Siamo Longiano"". Da quando sono sindaco non ho mai ricevuto richieste di incontri per affrontare problematiche in modo costruttivo. Solo interrogazioni e polemiche strumentali a mezzo stampa. Nonostante l’atteggiamento poco costruttivo da parte del gruppo "Siamo Longiano", la nostra Giunta e gli uffici continuano a lavorare per provare a risolvere le problematiche dei cittadini. Quella delle esalazioni maleodoranti nella frazione di Ponte Ospedaletto è una nostra priorità. Noi e tutti gli enti preposti stiamo lavorando per risolvere il problema e loro lo sanno. Ma strumentalizzano. Una opposizione secondo me dovrebbe essere fatta in maniera costruttiva, come avevano promesso dopo la sconfitta alle elezioni amministrative. Ma evidentemente così non è".

Ermanno Pasolini