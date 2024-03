Cattolici nel centrodestra in campo. Appoggio al candidato Castagnoli

L’ingresso nella lista di Fratelli d’Italia per le comunali dell’8 e 9 giugno di Enrico Castagnoli (nella foto), uscito dai civici di Cambiamo per approdare nel gruppo misto in consiglio comunale, non è soltanto una scelta personale, ma un percorso condiviso nel gruppo dei cattolici di centrodestra, che ha come punti di riferimento cittadino l’ex consigliere comunale Tommaso Marcatelli, il fondatore di Avsi Arturo Alberti e Stefano Spinelli, ex consigliere comunale candidato alle regionali per FdI nel 2020.

I cattolici nel centrodestra debbono ancora ufficializzare la loro posizione che appare comunque delineata. Non coincide con l’impegno in un partito o una forza politica specifica della coalizione del centrodestra, bensì nell’appoggio a persone che garantiscono di poter dare corpo a valori e principi etici ritenuti non negoziabili.

Per le comunali la persona scelta è per l’appunto Enrico Castagnoli, entrante in Fratelli d’Italia che potrebbe così portare in dote circa un migliaio di preferenze ottenute già nel 2019, forte dell’appoggio di elettori afferenti a movimenti ecclesiali e al mondo diocesano delle parrocchie. Per le Europee i cattolici nel centrodestra appoggeranno la candidatura del bolognese Piergiacomo Sibiano detto ’Piga’ nella lista di Fratelli d’Italia, nella circoscrizione Nord-Est, che li ha incontrati a Cesena venerdì scorso.

a.a.