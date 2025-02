Cau, Guiduzzi contro Pestelli:: "Non si giochi sulla salute"

Precisa e determinata la posizione di Andrea Guiduzzi (nella foto), consigliere comunale di maggioranza del gruppo ’Savignano Insieme’ sull’isituzione del Cau a Savignano sul Rubicone e dice: "Pestelli vuole tagliare dei servizi a Savignano per Forlì? La nostra sanità non si tocca perchè è un argomento delicato che coinvolge tutti noi, ci interfacciamo con essa per tutta la nostra vita e soprattutto nei momenti più sensibili. È insomma un tema fondamentale e delicato, così come poter garantire una sanità a misura di cittadini e vicina a essi. In un’epoca di tagli alla spesa pubblica, grandi trasformazioni e di dibattiti su come la sanità si dovrebbe evolvere, quale sarebbe la soluzione per Fratelli d’Italia? Tagliare servizi nei piccoli comuni a favore di quelli più grandi?"

Prosegue poi Andrea Guiduzzi: "Come consigliere comunale e, in primis, come cittadino di Savignano sul Rubicone ho appreso con preoccupazione le dichiarazioni del consigliere regionale Pestelli. Lui vuole superare il Cau di Savignano e lasciare i savignanesi senza servizio? Savignano non è Forlì, qui non c’è un pronto soccorso e anzi, lo stesso Pestelli, che evidentemente ha più a cuore i grandi centri e che forse considera il territorio del Rubicone una periferia da dimenticare, dovrebbe sapere che un servizio di emergenza urgenza (Cau o qualsiasi altra cosa sia) che dia risposte ai codici bianchi e verdi a Savignano sgraverebbe i pronto soccorsi di tanti cittadini del nostro territorio che non trovano risposte non essendoci nemmeno un punto di primo di intervento attivo".

Conclude il consigliere comunale di ’Savignano Insieme’: "Difenderemo sempre la sanità pubblica e siamo determinati a difendere un’opportunità non solo per Savignano ma per tutto il territorio del Rubicone. La domanda che sorge spontanea è: cosa ne pensano invece i consiglieri di opposizione di Savignano sul Rubicone, delle città della Valle del Rubicone e i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia? Sono anche loro in linea con l’idea di togliere servizi ai piccoli centri a favore di grandi centri, a volte anche distanti? Non si giochi sulla pelle e sulla salute dei savignanesi".

e. p.