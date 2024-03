"Cau inadatti, la sanità ormai è allo sbando"

"Il futuro della sanità romagnola" è il titolo dell’incontro pubblico che si è svolto a Savignano sul Rubicone nella sala Allende, organizzato dalla sezione della Lega di Savignano sul Rubicone. Al centro della questione c’è la crescente inadeguatezza del sistema sanitario romagnolo, in particolare dopo la messa in atto del progetto dei Cau (Centri di assistenza urgenza). "Da sette anni discutiamo di ogni pronto soccorso per l’emergenza-urgenza – ha detto il consigliere regionale Daniele Marchetti –. Noi abbiamo proposto delle soluzioni fra le quali l’apertura di ambulatori accanto al pronto soccorso per i codici bianchi. Prima non ne volevano sapere. Ora arrivano i Cau, istituiti senza coinvolgerci. A Savignano sul Rubicone non sappiamo nulla, quando verrà istituito, dove sarà collocato, gli orari di apertura. Senza contare che molti pazienti che andranno al Cau verranno comunque dirottati al pronto soccorso".

"Il cittadino non ha la percezione di dove potersi rivolgere – è stata la testimonianza del medico di base Pietro Pesaresi –. Il pronto soccorso è sottodimensionato, mancano i medici, gli infermieri". "L’Area Vasta della Romagna è stata la prima a portare avanti il modello di aziende sanitarie – ha precisato Marchetti –. Ma con queste fusioni sono state tagliate come numero le automediche. Nel corso degli ultimi 10-15 anni c’è stato un forte definanziamento della sanità regionale. Queste soluzioni non andranno certamente incontro alle esigenze della popolazione". "Siamo molto preoccupati – ha aggiunto infine il dottor Pesaresi – e speriamo che la politica riesca a cambiare il sistema sanitario, non bisogna solo fare contento il cittadino ma seguirlo nel suo percorso di salute".