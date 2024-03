"Cau inutili? Hanno 40 accessi al giorno"

Matteo Gozzoli presidente del Comitato di Distretto del Rubicone e sindaco di Cesenatico non accetta le opinioni negative degli esponenti della Lega sulla efficienza dei Cau. "Ho letto con stupore le esternazioni degli esponenti della Lega del consigliere regionale Marchetti – attacca Gozzoli –. I toni e le conclusioni descrivono una realtà diversa da quella che i cittadini del nostro distretto vivono e non rispecchiano i numeri e i riscontri che stiamo raccogliendo. In particolare, a Savignano sul Rubicone aprirà un nuovo Cau presso il presidio del Santa Colomba con l’arrivo di personale medico e infermieristico in grado di fornire risposte concrete ai cittadini di Savignano e del bacino del Rubicone. Questo implementerà i servizi sanitari di tutta la zona del Rubicone e insieme al presidio di Cesenatico sarà fondamentale per gestire codici bianchi e verdi evitando intasamenti al Bufalini".

Pur con un sottofinanziamento ormai palese delle politiche sanitarie e sociali da parte del Governo, Gozzoli precisa anche che la Regione sta proseguendo in un impegno molto forte in tema di rafforzamento delle sanità locale e della medicina del territorio. "Dal luglio scorso l’Ausl Romagna ha avviato una riorganizzazione dei presidi sul territorio in una logica di potenziamento dei servizi. Lo scorso 15 gennaio il Punto di Primo Intervento di Cesenatico è stato convertito in Cau e sta registrando una media di 40 accessi al giorno e 280 accessi a settimana. Di questi accessi: il 75% si risolve all’interno del Cau e viene dimesso; il 15% viene dimesso e indirizzato con prescrizione specialistica a un completamente diagnostico; il restante 10% viene trasferito al Pronto Soccorso. Il tempo medio di permanenza all’interno del Cau è inferiore ai 90 minuti per completare la prestazione e i questionari di valutazione distribuiti restituiscono soddisfazione in oltre 80% degli utenti".

Ermanno Pasolini