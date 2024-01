"Cau, servizio prezioso e adeguato"

L’istituzione dei Cau, i Centri di assistenza e urgenza previsti da una legge regionale, sta causando polemiche e disinformazione sia sul piano politico che istituzionale. In particolare all’ospedale Marconi di Cesenatico il Cau è stato attivato nell’ambito di un progetto generale di ristrutturazione dei servizi, in quello che è l’ospedale più importante del comprensorio dopo il Bufalini di Cesena. Nei giorni scorsi sono giunte delle critiche da parte delle forze politiche di centrodestra e l’Ausl Romagna interviene sostenendo che attraverso i Cau si vogliono implementare i servizi in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini percepiti come urgenti, ma a "bassa complessità", che possono essere gestiti in sicurezza senza dover intasare il pronto soccorso.

"Questi bisogni – sostiene l’Ausl – rappresentano la stragrande maggioranza degli accessi, e già ora sono le prestazioni effettuate nel Primo intervento di Cesenatico, che ne eroga di classificate come ’non urgenti’ o ’urgenti differibili’ nel 97,2 per cento dei casi. Negli ultimi anni solo il 2,8 per cento degli accessi sono stati infatti classificati come ’arancioni’ e ’rossi’ e hanno determinato un trasferimento al Pronto soccorso di Cesena che è l’ospedale polispecialistico di riferimento per il comprensorio cesenate".

"Su questo aspetto – prosegue l’azienda – è necessario fare chiarezza. Già da ora la risposta all’emergenza è mediata dal servizio 118 e dalla rete dell’emergenza dei pronto soccorso. Parlare di Pronto soccorso della Costa è del tutto improprio e pericoloso, perché il termine Pronto soccorso identifica una struttura organizzativa ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza di stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici e ricoveri. Per fare questo devono essere presenti almeno le discipline di Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia, Radiologia, Laboratorio ed Emoteca. Questa complessa offerta non può essere presente nei piccoli centri e si deve concentrare negli ospedali di riferimento".

"È pertanto necessario concentrarsi sull’organizzazione e l’efficienza del sistema di emergenza 118 – conclude – che nel territorio di Cesenatico è estremamente strutturata con tre equipe avanzate di soccorso, due a leadership infermieristica e una a leadership medica, che interverranno in caso di emergenze, come già avviene adesso. Inoltre – ribadisce l’Ausl a chi sollevava la questione dell’afflusso turistico – è previsto un potenziamento estivo del 118 ed anche per il personale che opererà nel Cau, con un servizio presente sempre 24 ore al giorno".

Giacomo Mascellani