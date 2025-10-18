Causò la morte di un ciclista. Condannata ad 8 mesi

È stata condannata a 8 mesi di reclusione la donna di 53 anni, residente a Cesenatico, R.B., che il 5 settembre 2024 sul lungomare ha causato involontariamente la morte di Stefano Briccola, un turista comasco di 78 anni. La donna quel giorno ha aperto incautamente lo sportello della propria auto senza guardare, urtando la bici del turista, il quale è poi deceduto. Il Gup del tribunale di Forlì, Ilaria Rosati, ha concesso la sospensione condizionale della pena, comminando la pena accessoria della sospensione della patente di guida per 3 mesi.

"Stefano Briccola era in vacanza a Cesenatico, come da anni amava fare nel periodo tra fine agosto e inizio settembre – dice Michele De Bona, responsabile di Giesse Modena, il gruppo specializzato nella gestione di incidenti stradali che ha assistito i familiari –, e poco dopo le 18 di quel giorno stava rientrando in bici dalla spiaggia, in viale Carducci, quando all’improvviso da una delle auto parcheggiate a bordo strada l’automobilista, aprendo incautamente la portiera, lo ha fatto cadere a terra".

Il 78enne nell’incidente ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, perdendo conoscenza. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dopo le prime cure salva vita è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, ma privo di attività cerebrale. I familiari hanno poi deciso di consentire l’espianto degli organi.

L’automobilista, dopo aver atteso l’arrivo del 118, si era poi allontanata, così al loro arrivo sul posto i carabinieri sono dovuti partire per le indagini dal nome dell’hotel sulla bici, identificando dapprima chi fosse la persona soccorsa e risalendo poche ore più tardi, grazie alle immagini delle telecamere, anche alla targa dell’auto investitrice. Raggiunta la sede dell’attività a cui risultava intestata la vettura, i militari dell’Arma hanno trovato conferme visionando la portiera lato guidatore di una Peugeot 3008, che riportava segni compatibili con l’urto contro la bici. "I nostri periti – conclude De Bona – così come quello nominato dal Pm per la ricostruzione dell’incidente, hanno stabilito che dall’istante in cui ha iniziato ad aprirsi la portiera fino a quello dell’urto sono trascorsi 0,7 secondi, un tempo nettamente inferiore a quello di reazione. Per il povero Stefano, dunque, non c’era nessuna possibilità di deviare per evitare lo scontro, mentre, al contrario, all’automobilista sarebbe bastato guardare lo specchietto prima di aprire lo sportello, come obbliga peraltro il codice della strada, per evitare questo tragico indicente".

Giacomo Mascellani