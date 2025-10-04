Causò un incidente mortale. Condannato a un anno

Condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) e alla sospensione della patente per un anno (pena effettiva), un 35enne di Cesena ritenuto responsabile di omicidio stradale per la morte del ciclista amatoriale 86enne Vittorio Tommasini. Era il 9 luglio del 2023, ore 8 del mattino. Il gambettolese Vittorio Tommasini, in sella alla sua bici, stava scendendo verso valle dalle colline di Longiano, probabilmente per fare rientro a casa, dopo una piccola scampagnata in bici. Ad attenderlo dietro alla curva in via Crocetta a Longiano c’era il più nero dei destini. Gli fu fatale l’impatto con un autobus che si trovava fermo sulla strada, a causa di un incidente contro un’auto appena avvenuto. Il ciclista, che arrivava in velocità, in discesa, dietro quell’autobus, non ha fatto in tempo a frenare per evitare l’impatto con il retro del mezzo, fermo sulla strada per l’incidente. È caduto sull’asfalto ed è morto sul colpo.

Condannato ieri in primo grado, in tribunale a Forlì (giudice Elisabetta Giorgi, pubblico ministero Federica Messina) l’automobilista 35enne che a bordo della sua Yaris aveva impattato contro l’autobus. I due mezzi sono rimasti fermi nel mezzo della strada. L’automobilista, secondo l’imputazione, avrebbe fatto una manovra pericolosa, sorpassando un gruppo di sette ciclisti in prossimità di una curva, proprio mentre nel senso opposto soptraggiungeva l’autobus in discesa. L’incidente probatorio avrebbe messo in luce, ha spiegato il legale Nico Bartolucci, la mancanza di responsabilità dell’automobilista della Yaris che dopo il sorpasso sarebbe rientrato nella sua sede stradale. Il perito ha considerato due eventi distinti nel tempo l’incidente tra i due mezzi (auto e autobus) e lo schianto successivo del ciclista contro l’autobus. Esclusa totalmente la responsabilità del conducente dell’autobus. I due figli della vittima si sono costituiti parte civile al processo con l’avvocato Giorgio Magnani, chiedendo un risarcimento danni di 60mila euro a testa. Ma il giudice non ha emesso provvisionale, rinviando un eventuale risarcimento in sede civile.