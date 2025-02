Cavalcaferrovia di via Alberazzo da ieri riaperto al traffico

A Savignano, in anticipo rispetto alla tabella di marcia e alle previsioni iniziali che avevano destato preoccupazione da parte di molti utenti della strada e contestazioni da parte dei consiglieri comunali di minoranza, ora grazie anche alle favorevoli condizioni metereologiche, è riaperto al traffico (da ieri) il cavalcaferrovia di via Alberazzo. Una strada molto importante che collega la via Emilia Est a San Mauro Pascoli e al casello di Rimini Nord dell’A14. La struttura è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria della rampa lato nord dove si era creato un buco che non rendeva di fatto percorribile il ponte in sicurezza. La manutenzione straordinaria è consistita nel drenaggio del buco, poi riempito e chiuso portando la base della rampa alla quota del piano di carreggiata. Al termine di questa prima parte dei lavori è stata eseguita una soletta in cemento armato e, contestualmente, si è provveduto alla sostituzione dei tre giunti di dilatazione del ponte. Grazie alle temperature favorevoli, è stato infine possibile procedere alla fresatura del vecchio asfalto e alla realizzazione del nuovo tappeto di usura nella parte in piano del ponte che da ieri è quindi nuovamente percorribile. L’intervento si concluderà con la realizzazione della segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata. Il 21 gennaio il gruppo consiliare ’Coraggio Savignano Cambia’ aveva auspicato una pronta e veloce soluzione della problematica relativa al cavalcaferrovia di via Alberazzo. Pur consapevoli delle oggettive difficoltà e della volontà e buone intenzioni manifestate dall’amministrazione comunale, avevano manifestato la loro preoccupazione per la situazione di grande disagio che si era creata e che ancora non vedeva una chiara soluzione per quanto riguarda modalità e tempistica dell’intervento. E avevano aggiunto di attendere il massimo impegno per la riapertura in sicurezza e nel più breve tempo possibile. Ora la ripertura.

Ermanno Pasolini