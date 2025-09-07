"Cavalli da amare e rispettare, al bando le corse clandestine"

Ha avuto un bel riscontro il convegno su ’Legalità ed etica nel mondo dell’ippica. Analisi e proposte’ organizzato al Club Ippodromo dalla Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, incluse le corse ippiche clandestine. "La Commissione parlamentare – ha detto il presidente, on. Jacopo Morrone – ha deciso di organizzare questo convegno nell’Ippodromo cesenate per evidenziare il contrasto col criminale fenomeno delle corse clandestine dei cavalli che continua in alcune regioni italiane. Per questo lo scorso 24 luglio abbiamo presentato in Prefettura a Catania, città nella quale le corse clandestine su strada sono assai diffuse, una prima relazione. Attraverso l’organizzazione di queste corse le famiglie mafiose svolgono una funzione di controllo sociale e di supremazia territoriale".

Massimo Umberto Antoniacci, presidente Hippogroup Cesenate, ha aperto i lavori durante i quali sono intervenuti Elio Pautasso, presidente Federippodromi, Antonio Viani, presidente Associazione nazionale Galoppo, Maurizio Biasuzzi, presidente Federnat (Federazione nazionale amatori trotto), Paolo Morelli, giornalista e gentleman driver, Roberto Toniatti Giacometti, presidente Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore, Victoria Demuru fondatrice di ‘Chubby Horse’ per il recupero dei cavalli a fine carriera, Micole Sitta, Matilde Alvisi e Mauro Checcoli oro olimpico ed ex presidente Fise.

Remo Chiodi, direttore generale per l’ippica del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, ha concluso plaudendo alle iniziative della commissione e garantendo il massimo sostegno del Ministero. "Passione, impegno quotidiano, disciplina, empatia e rispetto – ha detto – sono le parole chiave che devono stare alla base di qualsiasi approccio al settore sia in una logica di direttrici enunciate dall’alto, ma soprattutto di un sentire convinto della base della filiera ippica".