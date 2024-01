Cavalli, il cantastorie in scena per l’ultima volta

In scena per l’ultima volta. Sarà vero? Così la racconta il più funambolico e longevo autore di storie teatrali per ragazzi che Cesena ha avuto la ventura di ospitare in questi ultimi anni. Il tam tam dice, dunque, che lo spettacolo che è in programma oggi alle 16 al teatro Victor di San Vittore (già sold out) sarà l’ultimo di Claudio Cavalli. Un ritiro a metà, a dire il vero, poiché Cavalli continuerà ad assecondare la sua strepitosa creatività scrivendo per il teatro e per la narrativa (un bel successo ha avuto il suo romanzo "Ragnatele" a cui è andato il podio del prestigioso premio letterario internazionale "Maria Dicorato"). "A 77 anni - dice divertito e per niente propenso a far tacere la sua voglia di raccontare storie - cos’altro posso fare? I bambini se ne accorgono che sale sul palcoscenico un vecchio anche se poi mi riservano tanto affetto. Raccontare storie tenendo la scena per oltre un’ora, del resto, benché mi piaccia moltissimo, richiede tante energie e comunque non posso pensare di continuare a girare per i teatri di tutta Italia come ho fatto negli ultimi 40 anni". La sua carriera di autore, regista, attore e animatore è sorprendente quanto i bauli da cui emergono mondi immaginifici, tracciati su lunghi pannelli intercambiabili, che sono la cifra del teatro di Claudio Cavalli: 60 puntate della trasmissione Rai "L’albero azzurro", 40 anni di teatro per i ragazzi festeggiato a giugno (piece replicate fino a tremila volte e finite nientemeno che sul palco della Scala di Milano), il varo del mega libro l’Eroico Manoscritto collocato in Malatestiana e ancora insuperato nel Guinnes dei primati per le sue enormi dimensioni (2 quintali), il parco Artexplora sulle colline cesenati per far apprezzare l’arte anche ai bambini. Che farà da ora in poi il caleidoscopico Cavalli che ha attorno a sé un affettuoso cenacolo costituito dalla due figlie Lara e Leila e dalla moglie Lucetta? "Lascerò più spazio alla letteratura - annuncia - ma non cesserò di produrre storie che affiderò ad attori che mi sostituiranno sul palcoscenico. Anzi, a breve ci sarà una sorpresa di cui non dico poiché non voglio rovinare l’effetto". "Coriandoli in scatola", "Incanto di un vecchio pianoforte", "Scale a vela e orologi a soffio", ossia alcuni dei suoi spettacoli più riusciti, non andranno in soffitta, ma sarà difficile coglierne la stessa allure senza Cavalli in scena. Un motivo in più per non lasciarsi scappare lo spettacolo di oggi: "Gnomi a vapore", il meglio delle storie narrate nel programma della Rai "L’albero azzurro". Fantastiche storie di nani spericolati e litigiosi, bambini fantasiosi, uccellini della mezzanotte, qualche cattivo e scenografie a sorpresa che sono una cosa e ne diventano altre. Ossia narrazioni con scatole magiche che si aprono, si trasformano ed emozionano grandi e piccoli. Più di 500 repliche in tutta Italia.