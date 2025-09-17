Cavalluccio a Venezia. Ecco i precedenti

I bianconeri di Mignani, primi dopo tre giornate insieme a Modena, Palermo e Frosinone, sono attesi dalla complicata gara del ‘Penzo’ contro il Venezia, fermo a 5 punti dopo la vittoria contro il Bari e il doppio pareggio consecutivo fuori casa con Juve Stabia e Pescara. Un test che sarà molto utile per i romagnoli, visto il livello alto di un avversario come il Venezia di Stroppa che ha tenuto diversi pezzi pregiati dalla serie A ed ha aggiunto alcune pedine importanti come Adorante e Bohinen.

Cesena e Venezia non si affrontano in una gara ufficiale dalla stagione di serie B 2017-2018, culminata con la retrocessione per il Cesena causata dai 15 punti di penalizzazione tolti a seguito dello scoppio del caso sulle plusvalenze fittizie. Per i lagunari di Filippo Inzaghi, invece, l’annata terminò nella semifinale dei playoff dalla quale furono eliminati per mano del Palermo. L’andata si giocò alla seconda di campionato e terminò con un pareggio senza reti, mentre al ritorno del ‘Penzo’ della 23esima giornata il Venezia si impose per 1-0 grazie alla rete dello spagnolo ex Udinese Geijo.

Per trovare invece un precedente in gare ufficiali risalente a prima di 8 stagioni fa è necessario andare a ritroso addirittura fino al girone A di Lega Pro 2008-2009, quando il Cesena vendicò la sconfitta dell’andata in Veneto vincendo 3-0 al Manuzzi al ritorno grazie alla rete di Djuric e alla doppietta di Motta. Un’annata rimasta tutt’ora indelebile nella mente dei tifosi cesenati, essendo terminata con la promozione in B. Lo score tra le due squadre in gare di campionato e coppa è al momento in totale parità: in 18 partite si contano 6 vittorie del Cesena, 6 del Venezia e 6 pareggi.

L’ultimo confronto tra le due squadre, in realtà, consiste in un’amichevole giocata il 3 agosto 2022, quando il Cesena si impose per 1-0 grazie alla rete di Chiariello.

Giacomo Lippi