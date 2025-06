Cavalluccio Day al Cesena: sport e beneficienza all'Orogel Stadium

In attesa di conoscere il nome del nuovo ds del Cesena, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi un’intera giornata dedicata al bianconero. E’ il Cavalluccio Day, un appuntamento all’insegna dello sport e della beneficienza che ha come principale scopo quello di fare divertire gli spettatori presenti.

Dal momento dell’apertura dei tornelli i tifosi potranno subito visitare il Fan Village, prima dell’evento iniziale che prevede la sfilata di tutte le società affiliate al Cesena e di tutte le oltre cento squadre coinvolte nella spettacolare ‘Cavalluccio Alpha Cup’. Insieme ad esse sfileranno, inoltre, le squadre giovanili femminili e i protagonisti del progetto ‘Per un calcio integrato’.

Alle 18.30, invece, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. Il fischio del direttore di gara sancirà difatti l’inizio dell’amichevole tra la rappresentativa delle ‘Legends’ bianconere e una composta da ex calciatori professionisti, della quale faranno parte vecchie conoscenze come Luciano Zauri, Guido Marilungo e Christian Bucchi. Da segnalare la presenza di beniamini del pubblico del Manuzzi come Dario Hubner e l’ex capitano Giuseppe De Feudis, e non solo. Un momento di grande nostalgia che rievocherà ricordi rimasti indelebili nella mente degli appassionati.

Il Fan Village, già presente durante le ultime gare casalinghe, rimarrà attivo per l’intera giornata e offrirà al pubblico sia punti ristoro ‘food & beverage’ sia luoghi dedicati ad attività ludiche di diverso tipo. Una parte del ricavato dell’evento verrà devoluta all’Istituto Oncologico Romagnolo, che per la seconda volta quest’anno collaborerà con il Cesena per sostenere la prevenzione e la ricerca contro il cancro.

Non resta che andare al Manuzzi per l’appuntamento di oggi pomeriggio per il giorno più bianconero dell’anno.

Giacomo Lippi