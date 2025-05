Cavalluccio Day: Celebrazione del Cesena Calcio tra Solidarietà e Sostenibilità

Una giornata per celebrare il bianconero. Domenica 8 giugno la casa del Cesena Calcio, l’Orogel Stadium, ospiterà il ‘Cavalluccio Day’, un evento ricco di appuntamenti e ospiti di spessore dedicato all’universo calcistico cesenate.

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della rassegna, che legherà in un’atmosfera unica la passione per il calcio a tematiche di rilievo come la solidarietà e la sostenibilità ambientale. "E’ la festa del nostro settore giovanile, allargata a tutta la città e alle nostre società affiliate - spiega Fabrizio Faro, il responsabile delle attività di base del Cesena Fc -. Il ‘Cavalluccio Day’ arriva a coronamento di una stagione molto importante. Si parte con una sfilata di tutte le società affiliate, seguita dalla premiazione delle squadre giovanili che hanno partecipato alle varie edizioni dell’Alpha Cup. Dopo una piccola parentesi di intrattenimento, andrà in scena l’amichevole tra CesenaLegends4Charity e una formazione di vecchie glorie del calcio italiano. Attività come queste ci aiutano a fortificare l’amore per questa squadra, in una giornata che può dare la possibilità ai ragazzi di pestare il prato di questo glorioso stadio nella speranza che un domani possano farlo sotto altre vesti".

Tra le leggende che giocheranno l’amichevole sarà presente anche l’ex attaccante Davide Succi, il coordinatore delle attività del Cesena Academy e delle Legends stesse: "L’interesse è quello di proseguire con le nostre iniziative che vedono aumentare il rapporto con le scuole, le affiliate e i ragazzi del territorio - sottolinea -. Portare i ragazzi dentro lo stadio è una cosa molto bella per loro, deve essere una festa e ci saranno parecchie attività: cercheremo di interagire il più possibile con i tifosi presenti. Più veniamo sostenuti dalla gente di Cesena, più cose possiamo fare insieme".

Prevendita dei biglietti disponibili su VivaTicket a partire da lunedì 26 maggio. "Ringrazio la società Cesena Fc e Cesena Legend per averci scelto come charity partner - afferma il responsabile dell’Istituto Oncologico Romagnolo, Paolo Grillandi -. Tutto il ricavato dell’evento e del merchandising andrà a sostenere l’acquisto di un’automobile per portare la cura a domicilio ai pazienti la cui guarigione non è più facilmente perseguibile. Il setting domiciliare ha ormai acquisito grande importanza e per questo motivo servono mezzi e aiuti ai nostri professionisti".

Grande spazio anche per l’ambiente nel corso dell’evento di domenica 8 giugno: "Il focus del progetto ‘FishNoWaste’ è quello di sensibilizzare sulla questione dei rifiuti in mare, problematica che incide molto nel nostro mare Adriatico - conclude Francesca Barbieri di Cooperativa M.a.r.e -. Durante l’evento distribuiremo a tutti ben 5mila bicchieri riutilizzabili realizzati dalla calsse terza F dell’istituto Versari-Macrelli: l’iniziativa ha come scopo quello di trasmettere il più possibile valori come la sostenibilità ambientale, anche ai più giovani".

Giacomo Lippi