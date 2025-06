Cavalluccio Day: festa bianconera e beneficenza all'Orogel Stadium

Manca sempre meno al Cavalluccio Day, in programma domenica 8 giugno a partire dalle 12.30 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. L’evento, organizzato dal Cesena, sarà una grande giornata di festa, che vedrà protagoniste tutte le società affiliate bianconere, il settore giovanile maschile e femminile ed il progetto ‘Per un Calcio Integrato’.

Il Cavalluccio Day è un’iniziativa interamente dedicata ai colori bianconeri, con tante attività per famiglie, bambini e tifosi di tutte le età e una forte valenza benefica, dato che parte del ricavato della giornata sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo. È la seconda volta in stagione che il club bianconero si unisce allo Ior per sostenere la prevenzione e la ricerca contro il cancro, questa volta con l’obiettivo di acquistare un’automobile destinata alle cure domiciliari dei pazienti affetti da forme tumorali, strumento di fondamentale importanza per l’attività quotidiana dell’hospice di Savignano.

La prevendita dei tagliandi per accedere all’evento è attiva sul circuito Vivaticket, con possibilità di acquistare i biglietti esclusivamente per i settori distinti e tribuna, al prezzo, rispettivamente, di 5 e 10 euro. I tagliandi sono disponibili sia online, che nei punti vendita abilitati Vivaticket, compreso il Centro Coordinamento Club Cesena di via Veneto 19. Fin dall’apertura dei tornelli sarà possibile visitare il Fan Village, mentre l’evento prenderà il via alle 14 con la sfilata sul campo delle oltre cento società coinvolte nella Cavalluccio Alpha Cup e tutte le società affiliate, insieme alle formazioni del settore giovanile bianconero maschile e femminile, oltre alle ragazze ed ai ragazzi del progetto ‘Per un Calcio Integrato’.

Seguiranno le sfide tra le squadre vincitrici della Cavalluccio Alpha Cup e i rispettivi pari età del settore giovanile bianconero. Infine, alle 18.30 scenderanno in campo le ‘Leggende bianconere’ che disputeranno un match amarcord contro una rappresentativa di ex calciatori professionisti, composta, tra gli altri, da Luciano Zauri, Guido Marilungo e Cristian Bucchi.