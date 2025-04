Cavalluccio-Frosinone: match decisivo per la salvezza e sogno playoff

Primo match point salvezza e possibilità di fare un ulteriore passettino in avanti in chiave playoff per il Cavalluccio, domani, nel match interno contro il Frosinone. Caccia quindi ad una vittoria che ai bianconeri manca da un mese e mezzo, ultimo urrà il primo marzo in casa contro la Salernitana, che permetterebbe di assicurarsi la cadetteria anche per il prossimo anno ed anche di presentarsi a Modena, il giorno di Pasquetta, con una situazione psicologica e di classifica privilegiata rispetto ai canarini, anche loro in corsa per un posto valido per l’extra time promozione. Non sarà esattamente una passeggiata, la formazione ciociara attraversa un ottimo periodo di forma, è in serie positiva da otto turni e nelle ultime due trasferte ha fatto bottino pieno a Carrara e al Ferraris contro la Sampdoria. Il modulo proposto da Paolo Bianco è il 4-3-3 che ha nel trio avanzato Kvernadze, Ambrosino Ghedjem, ottimi interpreti offensivi soprattutto quando c’è da ripartire veloci.

In casa bianconera Mignani dovrà fare a meno dello squalificato Matteo Francesconi, uno degli uomini più in forma del momento e non a caso sul classe 2004 si sono accesi i fari di alcuni club di A. La mattonella centrale della linea mediana dovrebbe tornare ad essere occupata quindi da Giacomo Calò. Al suo fianco Dario Saric e uno tra Simone Bastoni e Tommaso Berti con il talento di Calisese favorito sull’ex Spezia. Fasce consegnate sempre a Manolo Adamo e Raffaele Celia, mentre davanti si prospetta la conferma di Elayis Tavsan al fianco di Cristian Shpendi. In alternativa il tecnico del Cavalluccio potrebbe impiegare Mirko Antonucci in coppia con il gemello. Riproporrebbe nel caso il modulo offensivo visto in avvio contro la Juve Stabia, ma che in quell’occasione non ha prodotto un grosso risultato in termini di azioni offensive pericolose, oppure Antonino La Gumina, anche se è più probabile che l’attaccante siciliano venga tenuto come carta da giocare a partita in corso.

Dopo aver saltato la trasferta di Bolzano, quasi certa un’altra domenica da spettatore invece per Flavio Russo alle prese con uno stiramento ai flessori della coscia. Si lavora per averlo a pieno regime per il derby del Braglia di lunedì 21. Dietro, scelte quasi scontate con il trio Ciofi, Prestia, Mangraviti schierati davanti a Jonathan Klinsmann. Il Cesena, dicevamo, non vince da un mese e mezzo e nelle ultime quattro gare ha portato a casa solo tre punti, frutto di tre pareggi con Brescia, Spezia e Südtirol con in mezzo la sconfitta interna contro la Juve Stabia. L’ottavo posto per il momento è salvo, ma occorre un cambio di rotta se si vuole sperare di centrare anche l’obiettivo playoff, e questo a partire da domani.

Andrea Baraghini