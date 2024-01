Cavalluccio, ko col Benevento

Si è fermata a 13 gare la striscia di imbattibilità del Cesena Calcio nel campionato Primavera 2. Ieri la squadra di mister Campedelli è infatti stata sconfitta sul campo del Benevento al termine di un match al cardiopalma. La partita nel primo tempo è rimasta in equilibrio fino al 36’, quando i padroni di casa, grazie a Perlingieri, sono passati in vantaggio. Nella seconda frazione, i giovani bianconeri hanno trovato il gol del pareggio dopo 10 minuti dal ritorno in campo grazie a Ghinelli e otto minuti dopo Castorri ha illuso il Cavalluccio, segnando la rete del momentaneo vantaggio, che però non è bastata: al 26’ del secondo tempo Amadori è stato espulso e così sul finire di gara, anche grazie all’uomo in più, il Benevento ha trovato prima il gol del pareggio con Francescotti e poi nei minuti di recupero la vittoria, firmata da Perlingieri, che con la sua doppietta ha permesso di accorciare lo svantaggio. Il Cesena resta primo, con altri 3 punti di margine da poter gestire proprio nei confronti dei campani.