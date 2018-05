Gatteo a Mare (Cesena), 15 maggio 2018 - "Il cavalluccio marino dell'Adriatico, in tutta la sua bellezza". Sembrano le parole di un Piero Angela orgogliosamente romagnolo, come si può intuire dall'accento, quelle che accompagnano un video che si è già meritato 50 commenti e oltre 300 condivisioni su Facebook. L'autore è un anonimo e mattiniero frequentatore della spiaggia del Bagno Alvaro, in quel di Gatteo a Mare, capace di scovare la spettacolare creaturina nelle prime ore di questa mattina.

"Bisogna alzarsi presto per vederli", è la successiva precisazione, segno che il regista del filmato ben conosce le abitudini di un simpatico animaletto che è solito avvicinarsi alla riva, nelle prime settimane di caldo, per procreare. Non è così raro allora, in questo periodo, fare avvistamenti del genere, sempre che si abbia l'abitudine di passeggiare sulla sabbia alle prime luci dell'alba.