Cavalluccio outsider. Viene dato a 4,25

Outsider, è questo il ruolo che al momento le agenzie di scommesse con Better e BetFlag in prima fila assegnano al Cesena capolista dopo 4 giornate insieme al super favorito Palermo e all’ambizioso Modena. I bianconeri che mai nella loro storia cadetta erano partiti con tre vittorie nelle prime quattro giornate vengono quotati per il salto in A a 4,25. Davanti a loro un Palermo che ‘deve’ salire di categoria con una rosa sulla carta ’illegale’ per la B in mano a un mister come Pippo Inzaghi che è già stato promosso nella massima serie a Venezia, Benevento e la scorsa stagione a Pisa. La promozione dei siciliani è data a 1,43, in pratica scontata. Molto considerato anche il Venezia di Stroppa allestito per tornare subito in A che nonostante la sconfitta per 2-1 al Penzo proprio contro i romagnoli è dato a 2,15. Fari puntati e tanta fiducia anche per il Monza di Paolo Bianco valutato come terza forza del campionato a 2,65 che pare aver assorbito in fretta il passaggio di proprietà dal gruppo Fininvest a un fondo americano. Subito dopo, nonostante una partenza stentata (4 punti in altrettante partite, a digiuno ancora di vittorie) a 2,75 viene indicato l’Empoli, altra neoretrocessa affidata al nuovo tecnico Guido Pagliuca e reduce da una batosta appena incassata (4-0) a Pescara. In quinta posizione il Cesena di Mignani a 4,25, insomma la fiducia c’è dopo l’ottimo campionato scorso concluso al settimo posto e ai playoff da matricola. Subito dietro ai romagnoli a 4,35 un Modena affidato ad Andrea Sottil rivoluzionato rispetto a una stagione fa e che punta in alto. Le quotazioni per il grande salto vedono anche due formazioni ambiziose prima dell’inizio del torneo ma entrambe già in fortissima difficoltà, il Bari (dato a 11, penultimo con un punto in classifica) e la Sampdoria a 9 ma ancora a zero punti e in un mare di problematiche.