La neve ieri ha colorato di bianco anche la città. I disagi sono però fortunatamente stati limitati, anche perché già dalla tarda mattinata gran parte della coltre caduta si era sciolta.

Le situazioni più critiche si sono registrate nel territorio collinare, raggiunto in ogni caso fin dalla nottata dai mezzi spazzaneve.

I vigili del fuoco nel corso della giornata sono stati chiamati a compiere diversi interventi, uno dei più rilevanti dei quali è stato al confine col territorio di Cesenatico: in effetti la rotonda Capannaguzzo, all’innesto con via Sala, è stata temporaneamente chiusa per consentire agli operatori del 115 di ripristinare in sicurezza un cavo elettrico che era stato danneggiato in seguito alle precipitazioni.

Restando sul tema della circolazione, in via Ravennate tre autovetture sono state coinvolte in un incidente probabilmente causato anche dalla scivolosità del manto stradale. Per fortuna nessuno avrebbe riportato lesioni di particolare gravità.

Il maltempo ha impattato anche sul trasporto pubblico locale, tanto che Start Romagna ha comunicato che nelle località collinari del territorio alcune linee non sono partite.

Anche il servizio di trasporto pubblico a chiamata ‘Bussì’ è stato sospeso in attesa che vengano pulite le strade secondarie. Gli utenti registrati hanno ricevuto una comunicazione e saranno aggiornati rispetto alla ripartenza del servizio.

L’azienda ha in ogni caso predisposto una pagina sul proprio sito web in cui vengono segnalate in tempo reale le modifiche, accessibile all’indirizzo https:www.startromagna.itinfobusmodifiche-ai-servizi-causa-neve, per fornire ulteriori informazioni aggiornate ai fruitori del servizio.