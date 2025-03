‘C’è ancora domani’ accende la speranza

La tematica della parità e della violenza di genere è stata affrontata nel film ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi. É ambientato negli anni 40, e la regista interpreta Delia, una giovane donna, moglie e madre di tre figli, imprigionata in un rapporto non paritario con il marito, che la tratta come un oggetto di sua proprietà arrivando spesso all’uso della violenza. L’arrivo di una lettera misteriosa, accende in lei il coraggio di sperare in un futuro migliore. Così venivano trattate le donne nel 1946. La tematica affrontata è quella del non arrendersi davanti alle difficoltà che si ripetono ogni giorno ed è importante avere qualcuno che ti sostenga e che ti capisca. Le donne del film sono rassegnate a vivere in una società che trova gli abusi normali.