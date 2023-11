’C’è ancora domani’ al cinema Rex

Domani sera alle 21, il Cinema Rex allestito nella sala ’Alberto Rognoni’ del Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ di Cesenatico, propone la proiezione della pellicola ’C’è ancora domani’, un film diretto e interpretato dall’attrice Paola Cortellesi, al suo debutto da regista, che in questi giorni è in testa alle classifiche dei botteghini italiani. I biglietti costano 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60). Il film sarà proiettato anche sabato, sempre alle 21, e domenica nel pomeriggio alle 17 e la sera alle 21.