C’è ’Gian Burrasca’ al Bonci sulle musiche di Nino Rota

"Gian Burrasca", simpatico discolo scaturito dalla penna di Vamba, sarà sul palco del Bonci domani alle 16, per "Un, due, tre… Teatro", la rassegna che porta piccoli e adulti spettatori a godere di un’ora di divertimento educativo. Reso celebre dalla interpretazione televisiva della cantante en travesti, Rita Pavone, nell’ormai lontano 1964, per la regia di Lina Wertmuller, anche qui, Giannino Stoppani "Gian Burrasca" è interpretato da un’attrice-cantante: Camilla Berardi, en travesti, mentre le musiche sono quelle che Nino Rota scrisse proprio per l’adattamento televisivo Rai. Musica, canto e recitazione si fondono in questa esuberante riscrittura teatrale, che vuole mostrare il mondo dall’originale prospettiva di un bambino. Inquieto e insofferente alle regole, Gian Burrasca, che annota ogni giorno le proprie vicende su di un diario, è stato educato a non mentire e a dire sempre la verità, anche quella più scomdo per genitori e le sorelle. Sempre in mezzo ai guai viene allora mandato nel collegio Pierpaoli dove non solo non si educa, bensì diviene l’anima di una ribellione della "Pappa col pomodoro", contro la falsa e tirannica disciplina che vi è imposta da una ridicola coppia di proprietari-direttori. Adattamento drammaturgico di Silvia Rossetti con Camilla Berardi, Marco Saccomandi e Orchestra La Corelli, direttore Jacopo Rivani, regia di Camilla Berardi. Lo spettacolo consigliato per un pubblico dai 6 anni in su, sarà sovra titolato per non udenti, grazie alla collaborazione con associazione Fiadda Emilia-Romagna. Produzione La Corelli 2024 in collaborazione con Spazio A.

r.c.