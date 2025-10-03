C’è il cibo al centro di ’Bosco - Urban Art Project’

Con l’inaugurazione della mostra personale di Matteo Lucca "Gesti che nutrono" si apre domani alle 17 alla Stazione degli Artisti di Gambettola la sesta edizione di Bosco – Urban Art Project, concepito per mettere in relazione la comunità con l’arte contemporanea e creare un nuovo senso di appartenenza a un luogo. La rassegna si svolgerà fino a domenica 19 ottobre con un programma concentrato in tre fine settimana articolato in incontri, progetti espositivi e momenti di interazione con la collettività. Il cibo come specchio della civiltà è il tema al centro di questa nuova edizione a cura dell’associazione Circuiti Dinamici con il sostegno e il patrocinio del Comune di Gambettola, il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Rubicone e Mare. "Come amministrazione siamo orgogliosi che il festival sia giunto alla sesta edizione, un festival che sosteniamo convintamente per l’indubbia qualità e capacità di coinvolgere un’intera comunità e tutto il territorio. – dichiara la vicesindaca del Comune di Gambettola Serena Zavalloni – Il tema di quest’anno inoltre, il cibo che nutre, stimolerà ancora di più l’incontro e il dialogo, così come fa la cultura, vera ricetta e antidoto a un mondo di conflitti, che può aiutare a recuperare umanità". La mostra "Gesti che nutrono" mette in dialogo i lavori più recenti di Matteo Lucca con le opere di pane e terracotta realizzate dagli alunni della Scuola primaria Pascoli di Gambettola. Domenica alle 17, alla "Fabbrica" di Viale Carducci, in collaborazione con la Stamperia Bertozzi, l’esplorazione intorno al valore simbolico del cibo con il talk "Il cibo che siamo. Voci, pratiche e saperi attorno al nutrimento come gesto sociale e trasformativo". Ne parleranno Martina Liverani (autrice di Dispensa Magazine e giornalista gastronomica), Sabrina Bianchi (fondatrice del Forno Demetra), Sergio Diotti (narratore e fondatore della Biblioteca Gastronomica del Rubicone), Mila Fumini (storica), Fulvia Larena (ricercatrice e organizzatrice indipendente), Sara Pizzinelli (grafica e illustratrice della zine Albume). Per l’occasione sarà possibile visitare dalle 16 lo showroom della Stamperia Bertozzi.

Vincenzo D’Altri