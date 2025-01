C’è il Circo Carpa Diem con lo show ’DoppioZero’

Domenica alle 16 al teatro Bonci per la rassegna ’Un, due, tre…teatro!’ arriva Circo Carpa Diem con lo spettacolo DoppioZero, adatto a un pubblico a partire dai 3 anni: numeri acrobatici, al palo cinese e sul monociclo, tra canzonette anni ’50 e clownerie. Tulli e Vroni, due teneri acrobati e performer, sono i protagonisti di questo poetico e divertente circo contemporaneo. Lui è ingenuo e distratto, lei è energia pura: insieme impastano acqua e farina per preparare il pane, cibo che, come i sentimenti autentici, richiede cura e pazienza. Mentre attendono che il pane lieviti e si cuocia, Tulli legge a testa in giù sospeso a un palo, mentre Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi. Insieme conducono gli spettatori in un viaggio nel tempo, accompagnati da canzoni e cronache radiofoniche del secondo dopoguerra.

Le prossime date di ’Un, due, tre…teatro!’: 2 febbraio, Gian Burrasca de La Corelli e 23 marzo, Il mostro di Belinda di Chiara Guidi/ Societas. Durante queste domeniche pomeriggio la Biblioteca Malatestiana Ragazzi allestisce nel Foyer una sezione volante di libri da leggere e prendere in prestito, nell’ambito dell’iniziativa Che spettacolo! La biblioteca ragazzi va a teatro, una collaborazione fra ERT e la Biblioteca cittadina.

Per informazioni rivolgersi al teatro Bonci in piazza Guidazzi, telefono 0547 355959 oppure info@teatrobonci.it. Orari biglietteria (solo giorni feriali): dal martedì al sabato 11–14 e 16–19; le domeniche di rappresentazione pomeridiana, dalle 15 fino a inizio spettacolo. Online: cesena.emiliaromagnateatro.com o vivaticket.com. Ingresso: 5 e 8 euro.