C’è il corso di fumetto con Drago

Tutti pronti con la matita in mano: sta per iniziare il corso di fumetto Manga Planet. E’ un laboratorio, rivolto a tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria, che consente ai ragazzi di familiarizzare, attraverso la strategia del lavoro di gruppo, con nuove modalità espressive e diverse tipologie di testo addentrandosi nel mondo dei manga giapponesi. Il corso è aperto a tutti gli appassionati, ma anche a ragazzi curiosi che vogliono affacciarsi al mondo del disegno attraverso il fumetto. Un mese di corso, con due incontri a settimana, con un contributo di 30 euro a persona. Gli incontri, organizzati dal quartiere Rubicone e tenuti dalla disegnatrice Elisabetta Drago (nella foto), partiranno il 12 aprile e prevedono una parte teorica sulla storia del fumetto giapponese, le fasi dello storyboard, gli strumenti per la produzione e l’animazione e una parte pratica durante la quale i ragazzi potranno cimentarsi nella progettazione di una tavola a fumetti, sperimentare le tecniche base di disegno (come l’anatomia del personaggio e la prospettiva) e lavorare con le nuove tecnologie digitali attraverso la tavoletta grafica e i programmi di grafica raster quali Photoshop e Manga studio. Nella fase finale del corso il gruppo degli allievi potrà creare da zero delle pagine manga per poi esporle nei locali di quartiere. Per iscrizioni: 3383215402 oppure [email protected]