C’è il Pisa, Mignani sa che sarà dura: "E’ pur sempre una squadra di A"

Finalmente si comincia a fare sul serio, finite le amichevoli e i provini che hanno portato il Cesena dalle prime corse sul lago di Acquapartita al match di stasera al Manuzzi, ospite il Pisa, neopromosso in serie A, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa. Conta vincere per passare il turno (in caso di parità si va ai rigori). Chi esulterà al Manuzzi, poi se la vedrà con la vincente fra Torino e Modena. Poi venerdì comincia il campionato a Pescara e lì saranno punti pesanti. Michele Mignani ci tiene a precisare che sinora i suoi hanno affrontato anche avversari di buon livello. "Basti pensare – dice – ad esempio che gli universitari giapponesi dopo di noi hanno affrontato e battuto la Fiorentina e prima ancora abbiamo affrontato il Mantova. Ora affrontiamo il Pisa che lo scorso anno ha stravinto il campionato, ha mantenuto buona parte della struttura pur cambiando l’allenatore. E’ una squadra di serie A e con questo pensiero dobbiamo affrontarla".

Da qui al mercato con scelte ricadute su innesti in grado di giocare in più ruoli. L’esempio è Frabotta, gioca tornante e braccetto. "E’ stata – va avanti Mignani – soprattutto questione di opportunità che si sono presentate e sulle quali ci siamo buttati. Secondo me la squadra non è ancora al completo, dovranno arrivare altri elementi e spero che i nuovi aumenteranno il livello della rosa". Soddisfatto? "Premetto che non mi piace parlare dell’argomento. Rispondo che sono molto contento dei giocatori arrivati fino ad oggi, credo che la rosa vada completata, risponderò in maniera più approfondita a fine mercato. Castagnetti e Olivieri? Non è il caso di parlarne perché non sono con noi. Per ora parlo di chi c’è". Come sta la squadra e come si sono integrati i nuovi lo può dire? "Magari la condizione fisica non è ottimale, la raggiungi giocando, come le altre tra 4 o 5 giornate. La squadra sta bene. La fortuna è di avere ereditato un gruppo molto sano e chiunque subentra viene travolto da questo entusiasmo sano, genuino. Li vedo pronti. Il mercato è scaglionato, qualcuno è più avanti e qualcuno è più indietro anche a livello tattico. Però dobbiamo essere veloci perché dopo la partita di stasera c’è subito quella di campionato venerdì. Sono convinto che i ragazzi siano pronti, le due ultime settimane di lavoro mi hanno dato sensazioni positive. La partita è l’esame di quanto prodotto durante la settimana. Occorre essere lucidi e capire chi hai davanti".

Come sta Arrigoni dopo l’infortunio di febbraio? Un giudizio su Blesa? "Arrigoni sta bene, dopo l’intervento ha cominciato il ritiro con il Sudtirol, da quando è con noi non ha saltato un allenamento. Lo conosco, so che ci metterà poco ad arrivare alla condizione migliore. Blesa non lo conoscevo, ha dato segnali importanti, attaccante moderno, sa fare tutto, ha fisicità, velocità, buona tecnica. Ha impiegato poco a capire le richieste". La forza del gruppo, l’unità, lo spirito, caratteristiche che devono esserci per chi gioca nel Cesena. "Tutte le volte che il Cesena cambia maschera fallisce l’obiettivo. Siamo andati alla ricerca di gente con queste caratteristiche. Sarà un campionato sulla falsariga dello scorso anno, 3 o 4 le squadre più forti, poi come al solito ci saranno le sorprese in un lotto che ogni anno cambia 7 squadre, 4 dalla C e 3 dalla A. Non perdiamo di vista l’obiettivo che è il mantenimento della categoria". Per stasera tutti a posto salvo Adamo, febbricitante. Sono 3.478 i biglietti venduti, 117 nel settore ospiti.

Daniele Zandoli