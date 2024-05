"C’è il rimborso". Nuova lite tra FdI e Pd

Alla presentazione del documentario di Qn-Il Resto del Carlino che ripercorre l’emergenza dell’alluvione avvenuta a Bologna, il commissario alla ricostruzione Francesco Figliuolo ha assicurato che anche i beni mobili danneggiati dall’alluvione saranno rimborsati. Il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami (FdI) ha precisato che "il provvedimento è pronto, lo avremo la prossima settimana, poi seguirà un’ordinanza della struttura commissariale".

"L’avevamo promesso e così sarà – è il commento della deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri –. La conferma del risarcimento per gli elettrodomestici e i mobili di casa è un ulteriore tassello nel percorso di ricostruzione. Il provvedimento dovrebbe andare la prossima settimana in consiglio dei ministri e confidiamo che questo passaggio metta finalmente fine alle pretestuose polemiche della sinistra".

La replica del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (Pd) non si fa attendere. "Suggerirei al governo di contenere le parole e accelerare coi fatti. Dopo un anno dall’alluvione servirebbe più umiltà e meno arroganza. Lo chiediamo da un anno esatto, ma ne abbiamo già sentite e viste troppo poche in tutto questo tempo. Quindi aspettiamo i fatti. Anche perché, per fare un esempio, la legge prevede da ormai cinque mesi il credito d’imposta per i rimborsi ma quell’istituto non è ancora attivo, né sappiamo quando lo sarà. Così come risale a gennaio l’accordo di destinare 1,2 miliardi del Pnrr alla ricostruzione della Romagna ma, anche qui, dopo molti mesi, non è ancora arrivato un solo euro".

Ed ecco la controreplica l’on.Buonguerrieri.

"Sui risarcimenti per i beni mobili danneggiati dall’alluvione Bonaccini - afferma – ha perso un’altra occasione per tacere. Non accettiamo lezioni da chi, commissario alla ricostruzione post sisma 2012, dopo 12 anni non ha ancora completato il suo lavoro e non ha pagato ai terremotati un euro per i beni mobili e ha rimborsato, parzialmente tra l’altro, i danni per l’alluvione di Villafranca di Forlì del 2019 dopo 5 anni dall’evento".