C’è ’L’anima del guerriero’

Domani alle 17.30 Marco Stambazzi presenterà alla libreria Mondadori Bookstore di viale Carducci il libro ’L’anima del Guerriero’ (Etabeta Editore). Stambazzi, cesenaticense, appassionato di cultura medievale e di leggende celtiche e norrene, illustrerà il volume in una suggestiva cornice che vedrà la Storia grande protagonista. La serata, presentata dal ravennate Massimiliano Garavini, metterà il pubblico al centro di un racconto che parla di onore, tradimento, grandi imperi e intrighi. Il destino di un uomo si compie partendo dalla riflessione sul proprio ruolo nel mondo. Thoran Tyrkensson detto “Lo Scaltro”, figlio di Tyrken Ingvarsson detto “Il Sanguinario”, diventerà un capo oppure morirà da guerriero? Verità che si dischiudono, dubbi che affiorano, in un crescendo che tiene incollato il lettore ad una storia incredibilmente vicina. Niente turbi la serenità dei sentimenti sinceri, in un’epoca di stravolgimenti.

Un’ora di confronto emozionante con il pubblico a cui l’autore, che ha già ottenuto un buon riscontro in altri appuntamenti, si presta sempre con la consueta disponibilità. L’anima del Guerriero non è solo un romanzo: è una vita che si è fatta romanzo. Stambazzi ha iniziato la serie dedicata all’eroe del popolo del grande Nord dopo anni di ricerca, anche sul campo visto il suo impegno di rievocatore storico.