C’è l’Entella, Mignani: "Guardia alta". Castagnetti ufficiale, stasera ai box

E’ arrivata ieri, nel primo pomeriggio, l’ufficialità: Michele Castagnetti è un nuovo giocatore del Cesena, contratto fino al 30 giugno 2027. Un top di gamma con esperienze anche in Serie A e ben 470 partite tra i professionisti, indosserà la maglia numero 4. Stasera, però, assisterà alla prima in casa del Cavalluccio dalla tribuna, si vedrà in campo dopo la sosta.

Dopo lo splendido esordio in campionato di Pescara il Cesena è chiamato, stasera all’Orogel Stadium Manuzzi, a ribadire quanto di buono mostrato in Abruzzo contro un’altra neopromossa, l’Entella. Squadra giusta per saggiare le potenzialità di questo gruppo impostato sulle indicazioni di Michele Mignani con innesti di qualità.

Mister Mignani, la rosa ora è completa? "Alleno i giocatori che la società mi mette a disposizione – comincia il tecnico in conferenza alla vigilia del match coi liguri – indicativamente ci siamo, anche se dovremo capire durante questi ultimi giorni di mercato (chiude lunedì sera alle 20, ndr) se ci saranno opportunità da cogliere, le classiche ciliegine delle ultime fasi di mercato. E anche renderci conto se tutti i giocatori in organico sono contenti di restare al Cesena".

Già, elementi da tenere in debito conto considerato che i nuovi arrivi incrementano numericamente la rosa, ma toglieranno minutaggio nelle gerarchie. "Sugli ultimi arrivati c’è poco da dire. Castagnetti vale tanto sia tecnicamente che sul piano umano. Abbiamo cercato giocatori che potessero inserirsi e aggiungere valori al gruppo. Lui ha giocato in serie A, ha esperienza, qualità, forza, permette al nostri gruppo giovane di crescere. Olivieri sino a poco fa si è allenato da solo, ha grande volontà di mettersi alla pari con gli altri. Avevo una mezza idea di farlo esordire già a Pescara. Amoran giunge a completare anche numericamente la difesa, sta bene, dimostra grande disponibilità ad inserirsi. Quindi bene".

Veniamo all’Entella, altra neopromossa, all’esordio ha ben figurato pareggiando in casa con la Juve Stabia. "Lo scorso anno l’Entella ha effettuato un percorso incredibile, ha staccato tutti nel suo campionato, conta su valori di qualità. Ha cambiato l’allenatore, troveremo un avversario ostico che ha approcciato bene all’esordio nel nuovo campionato. Quindi dovremo stare molto attenti".

Non solo ribadendo quanto di buono mostrato a Pescara, ma cercando di migliorare quei difetti che si sono visti in Abruzzo. Ad esempio l’imprecisione in zona gol. "Allenabile è la manovra, la proposta che ti permetta di arrivare in zona gol. La conclusione è meno allenabile. Un fatto è la costruzione della manovra, lo sfruttamento delle palle inattive su cui possiamo lavorare, ma la stoccata finale è una questione personale in quella frazione di secondo che ti porta a centrare la porta e a buttarla dentro". Squadra che vince non si cambia si dice. "I dubbi ci sono sempre, non comunicare la formazione significa creare competizione fra i giocatori e quindi la comunico loro prima del match".

Castagnetti e il nuovo Berti ammirato a Pescara sembrano giocare lo stesso ruolo. "Tommaso può fare bene 10 metri più avanti o più indietro, so che contributo offre alla squadra in quella posizione, è giocatore moderno, ha tanti margini di miglioramento e anni davanti".