C’è l’"Hommage à Area" Musica anni 70 in spiaggia

Sulla spiaggia di Ponente di Cesenatico si tiene un nuovo appuntamento del calendario del "King onthe Beach Music Festival". Stasera alle 21.30, al Bagno Wanda, sarà protagonista il gruppo Hommage à Area, una ensemble che Christian Chicco Capiozzo ha creato proprio per rendere omaggio agli Area, eseguendo le composizioni più significative degli Area International Popular Group, i quali più di altri hanno caratterizzato gli anni ’70 con la loro musica innovativa. In questo spicchio di riviera tornano dunque i brani di Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Eddie Busnello, Patrizio Fariselli, Paolo Tofani, Patrick Djivas, cui poi subentrò Ares Tavolazzi. Quest’anno c’è la ricorrenza dei 50 anni dalla pubblicazione di "Arbeit macht frei", il loro primo storico disco del 1973. Sul palco con Christian Chicco Capiozzo alla batteria, ci saranno Alan Bedin, voce e ghironda, Daniele Santimone alla chitarra, Fabio Russo all’organo e tastiere e Milko Merloni al basso. Christian Chicco Capiozzo è un batterista molto quotato, figlio d’arte del mitico Giulio che è stato tra i fondatori degli Area, in carriera ha suonato e tuttora suona con i big del jazz e della musica con la emme maiuscola, come Jimmy Owens, Enrico Rava, Tony Scott, Mario Biondi, Bruce Forman e tanti altri. Alan Bedin è un cantante e musicista, il quale ha curato l’edizione del disco in vinile "Demetrio Stratos. Concerto al Teatro San Leonardo - Bologna 4 febbraio 1979" pubblicato da De Agostini due anni fa. Fabio Russo è uno dei grandi dell’organo Hammond e si muove in un’area che va dal blues, al funk, al jazz-rock, collaborando con Rudy Rotta, James Thompson e Ricky Portera; fa parte dei Fireball con i quali porta nelle maggiori piazze la musica dei Deep Purple. Daniele Santimone è un chitarrista di spessore, il quale in passato ha suonato a fianco di Ares Tavolazzi, Giulio Capiozzo, Marco Tamburini, Mario Biondi e Stefano Bollani, ottenendo successi e riconoscimenti internazionali. Milko Merloni è invece un bassista di formazione classica, il quale ha partecipato ad un tour dell’Orchestra Filarmonica Italiana, tenuto concerti con i Jestofunk e scritto colonne sonore di film. La partecipazione al concerto di venerdì è gratuita; gli interessati possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 327 0106194, oppure recandosi direttamente al Bagno Wanda. Il successivo appuntamento di "King onthe Beach Music Festival" è il 12 agosto, quando si terrà il concerto del Sara Jane Ghiotti 4tet.

Giacomo Mascellani