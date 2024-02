C’è una ’Bicicletta rossa’ in scena

In riviera torna Sciroppo di Teatro, con le favole per le famiglie, portate sul palcoscenico del Comunale di Cesenatico la domenica pomeriggio. Appuntamento oggi alle 16, quando la "Bicicletta Rossa" farà conoscere chi confeziona le sorprese delle uova di cioccolato che vende il Signor BanKomat. La magia prende vita quando una particolare richiesta viene inviata alla fortuna e al destino. La storia è ambientata in un mondo in cui pure per guardare le stelle bisogna pagare qualcosa, dove c’è una piccola famiglia che dorme, vive e lavora in un’unica stanza. Il loro lavoro è appunto quello di confezionare le sorprese dentro le uova di cioccolato che vende il Signor BanKomat, il padrone della città, colui che possiede la terra e il cielo e che non si fa scrupoli a lasciare le persone letteralmente senza scarpe se non sono in grado di pagare le tasse. Un giorno il piccolo Pino decide di scrivere un messaggio dentro queste uova chiedendo una "piccola bicicletta rossa", da lui tanto desiderata. Da questo momento partirà un effetto valanga che si trasformerà nella ribellione dei cittadini scalzi contro il padrone oppressivo per arrivare al lieto fine. I protagonisti sul palco sono Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti e Giuseppe Semeraro. La drammaturgia è di Valentina Diana, la regia di Giuseppe Semeraro, luci di Otto Marco Mercante, le scenografie di Dario Cadei ed i costumi di Cristina Mileti. La voce fuori campo è quella di Rebecca Metcalf, mentre le musiche sono curate da Leone Marco Bartolo. Lo spettacolo, adatto ai bambini dai 6 anni in su, ha vinto il premio "Eolo 2013" per la drammaturgia. Il biglietto intero costa 6 euro; il ridotto 5, mentre con il voucher il biglietto scende a 3 euro. Tutti i voucher "Sciroppo di Teatro" che si trovano dai medici pediatri sono validi anche fuori comune. Quindi ad esempio una bambina di Cesena o un bambino di Savignano, avrà lo sconto anche al teatro comunale di Cesenatico. Il giorno degli spettacoli il botteghino aprirà un’ora prima del sipario, quindi alle 15. Le persone interessate possono avere informazioni contattando l’Ufficio Cultura e Teatro, in via Armellini sul porto canale dove c’è il Museo della Marineria. È possibile telefonare allo 0547 79274 dalle 10 del mattino a mezzogiorno, oppure inviare una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it. Giacomo Mascellani