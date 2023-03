Cea Squadra Corse, al via il corso per i nuovi ’Leoni’

di Ermanno Pasolini

Il dado è tratto anche per i ’Leoni antincendio. A Savignano sul Rubicone ha preso il via il percorso di inserimento in Cea Squadra Corse. Sabato e domenica avrà luogo il corso di addestramento antincendio dei candidati ’Leoni’ di Cea Squadra Corse, l’evento di inizio stagione che dà la possibilità a nuovi candidati di diventare ’Leoni’, gli addetti alla sorveglianza antincendio nelle gare di motorsport.

Il corso, che si svolge nel centro di formazione Isq a Savignano che è uno dei più qualificati a livello nazionale e internazionale, offre ai partecipanti un’esperienza full immersion di due giorni, durante i quali avranno la possibilità di provare e riprovare lo spegnimento di tutti i fuochi con attrezzature all’avanguardia. Saranno tutti seguiti da istruttori altamente qualificati che li guideranno nella scoperta delle attitudini per diventare un ’Leone’ e verificare insieme le capacità e le motivazioni per proseguire, non tralasciando ovviamente tutti gli altri aspetti della sorveglianza antincendio a bordo pista con il caldo, il freddo o la pioggia battente.

Dicono gli istruttori felici di fare parte della grande famiglia Cea e Isq: "Essere un ’Leone’ significa diventare parte di una grande squadra, un’esperienza di formazione e aggregazione che permette, in particolare ai più giovani, di trovare luoghi e persone con cui condividere passioni e scambiare opinioni. In un momento storico come questo, in cui i giovani faticano a trovare punti di riferimento e aggregazione, diventare un ’Leone’ significa anche acquisire nuovi strumenti per affrontare le sfide che la vita ci pone. I candidati ’Leoni’ hanno un’età media di 40 anni e il più giovane di questa stagione è un ragazzo di 25 anni che si affaccia al mondo della sicurezza.

Durante il percorso, saranno valutati molti aspetti, tra cui l’approccio con il fuoco, che è fondamentale per diventare un ’Leone’. Non ci si aspetta che i partecipanti sappiano già intervenire, ma è importante che abbiano un approccio corretto e una buona disposizione. Al termine del corso, se verrà superata la verifica dell’apprendimento, i nuovi ’Leoni’ affiancheranno già dalla stagione 2023 i ’Leoni’ esperti che li guideranno nella crescita e trasferiranno loro le proprie competenze.

Cea Squadra Corse offre ai giovani la possibilità di diventare parte di una grande squadra, di incontrare piloti e star del motorsport e di crescere insieme nella passione per il mondo delle corse. Un’esperienza indimenticabile che crea legami e rapporti umani che si consolidano nel tempo a prova di fuoco. Per ogni ulteriore informazione inviare una mail a: [email protected]