Cea Squadra Corse. Nuovi aspiranti ’Leoni’

Torna il consueto appuntamento con la formazione dei ’Leoni’ Cea, la squadra di specialisti della sicurezza che da oltre 50 anni garantisce interventi antincendio rapidi ed efficaci nelle competizioni motoristiche.

Oggi e domani, presso il centro di formazione Isq, a Savignano sul Rubicone, si terrà un intenso weekend di addestramento che coinvolgerà sia i nuovi aspiranti ’Leoni’, pronti a mettersi alla prova, sia i ’Leoni’ più esperti, alcuni dei quali con oltre 30 anni di esperienza in pista.

L’addestramento sarà articolato su due livelli. Il primo per i nuovi aspiranti ’Leoni’ con i candidati che affronteranno un percorso selettivo, alternando lezioni teoriche a prove pratiche di spegnimento incendi e gestione delle emergenze in pista. Poi per ’Leoni’ esperti con il corso che rappresenta un momento fondamentale di aggiornamento e perfezionamento delle tecniche operative, affinando tempi di intervento e capacità di coordinamento.

L’esperienza di chi ha vissuto decine, se non centinaia, di interventi in gara sarà messa a disposizione dei più giovani, creando un percorso di crescita e condivisione delle competenze. L’edizione 2025 introduce nuove tecnologie di addestramento per affrontare le sfide del motorsport moderno. Oltre agli scenari di incendio tradizionali, autovetture, box, paddock, il programma si arricchisce con simulazione di spegnimento per veicoli elettrici e ibridi, grazie all’integrazione di attrezzature di ultima generazione.

Spiega Rossella Amadesi, vicepresidente di Cea Estintori: "La sicurezza in pista evolve di pari passo con l’innovazione tecnologica ed è nostro compito garantire ai ’Leoni’ una formazione sempre all’avanguardia. L’introduzione di tecniche specifiche per i veicoli elettrici e le nuove modalità di estricazione rendono i corsi 2025 ancora più strategici per la sicurezza del motorsport. Essere un ’Leone’ significa molto più che imparare a spegnere un incendio: è spirito di squadra, dedizione e passione per il motorsport. Alcuni ’Leoni’ vantano decenni di esperienza, con interventi in circuiti nazionali e internazionali, dalla Formula 1 al Wec, dalle Finali Mondiali Ferrari ai campionati GT, dal Mondiale Rally al Moto GP. Questa edizione vedrà un momento dedicato allo scambio di esperienze tra i veterani e i più giovani, perché la sicurezza è fatta di competenza, aggiornamento costante e collaborazione".

"Anche quest’anno – la conclusione di Amadesi –, i ’Leoni’ Cea si preparano a scendere in pista con un obiettivo chiaro: garantire la massima sicurezza antincendio per piloti e addetti ai lavori, con interventi sempre più rapidi ed efficaci".

Ermanno Pasolini