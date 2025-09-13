Cecchettin ai giovani: “Odiare fa star peggio. Il mio scopo è salvare un’altra Giulia”

Cesenatico, 13 settembre 2025 – A Cesenatico entra nel vivo l’edizione 2025 della Summer School di Enrico Letta sul tema ‘Rumore’. L’ex premier ha scelto ancora una volta la località romagnola, dove centinaia di giovani della Scuola di Politiche provenienti da tutta Italia, hanno la possibilità di incontrare persone di spicco del panorama nazionale internazionale. Al primo incontro sono intervenuti la direttrice Grazia Iadarola, il sindaco Matteo Gozzoli, il senatore Lorenzo Basso e l’esperta Nicoletta Pirozzi dello Iai, l’Istituto affari internazionali.

Ieri la platea e i palchi del teatro comunale a due passi dal porto, sono stati tutti per Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza di 22 anni assassinata l’11 novembre 2023 a Fossò dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Da allora il papà della studentessa è in prima linea sulla lotta alla violenza di genere. "Da quando mia figlia Giulia non c’è più – ha affermato Cecchettin –, il dolore è una costante della mia esistenza. Nel quotidiano, però, continuo a onorare la vita, anche perché sarebbe scorretto nei confronti di Giulia non farlo. Ho imparato a lasciare andare e grazie a Giulia e a mia figlia Elena, la quale con me condivide il dolore per la mancanza della sorella, che per lei era anche un’amica. Elena, prima di me, è riuscita a capire le cause di quello che è successo a Giulia, ed io, ascoltando Elena, ho cambiato modo di essere e di imparare le cose".

Le sue parole sono state scandite dagli applausi del pubblico durante l’intervista con Serena Bortone. "Non riesco a provare odio - ha aggiunto Gino Cecchettin - e questo mi ha permesso di pronunciare il nome di Filippo e di incontrarlo in aula. Odiare significa provocare ulteriore male a noi stessi, nel tentativo di farlo agli altri. Tutti i giorni, invece, ci si dovrebbe alzare pensando a cosa si potrebbe fare per l’altro, soprattutto per le persone a noi vicine". Il padre di Giulia ha proseguito rispondendo alle domande di studenti arrivati a Cesenatico da tutta Italia, per partecipare alla nona edizione della quattro giorni della Summer School. "Lo scopo della Fondazione dedicata a Giulia – ha messo in luce – è diffondere la cultura del rispetto, che passa dalla gestione delle emozioni e dall’educazione all’affettività. Filippo non è riuscito a gestire l’ossessione del controllo. Se lo avesse fatto, probabilmente Giulia si sarebbe laureata, Filippo avrebbe avuto una relazione sana, e due famiglie avrebbero continuato a essere felici. La Fondazione e il libro che ho scritto servono a ricordare Giulia ma, soprattutto, a fare rumore, per salvare un’altra Giulia". Le iniziative della Summer School proseguiranno per l’intera giornata odierna, con altri personaggi che incontreranno i circa 250 iscritti, e si concluderanno domani.