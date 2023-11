Celebrare lo sport e i suoi valori

Successo al teatro Elisabetta Turroni di Sogliano per l’evento dedicato agli appassionati di sport, organizzato dal Comune e denominato ’DuraMente Sport’ e che ha rappresentato un’occasione unica per celebrare lo spirito dello sport e i suoi nobili valori. La serata è stata arricchita dalla presenza di atleti professionisti di spicco ed esperti medici del settore, che hanno condiviso le loro esperienze e conoscenze con il pubblico del teatro.

Tra gli intervenuti, il campione di sci alpinismo Michele Boscacci in collegamento video, mentre erano presenti sul palco il ciclista professionista vincitore dell’oro agli Europei su strada Giovanni Visconti; il biologo nutrizionista e professore all’Università di Urbino Alexander Bertuccioli; l’high performance coach e professore dell’Università di Pavia Simone Enzo Diamantini; Eva Lechner pluricampionessa di mountain bike e ciclocross che vanta 4 partecipazioni alle Olimpiadi, tre ori, sette argenti e 4 bronzi ai mondiali di mountain bike e ciclocross e lo psicologo Mirko Mazzoli. La serata è stata moderata da Daniel Rocchi e dal dottore Alessandro Gardini.

Ha detto l’assessore allo sport Gianfranco Bernucci assessore allo sport: "La comunità di Sogliano è impegnata nella promozione dei valori sportivi e nell’importanza di unire le persone attraverso questa straordinaria passione. ’DuraMente Sport’ è un evento che incarna questa missione, creando un contesto in cui cittadini, atleti di risonanza internazionale e autorità locali possono riflettere insieme sull’importanza dello sport nel plasmare il tessuto sociale e nella promozione della solidarietà e dell’inclusione. In un momento in cui il mondo dello sport gioca un ruolo cruciale nel promuovere la resilienza, il benessere fisico e mentale e l’integrazione, il Comune di Sogliano è orgoglioso di sostenere e ospitare un evento come questo. Questa serata rappresenta un’opportunità per unirsi insieme in celebrazione dello sport e dei suoi valori, rafforzando il legame che unisce la nostra comunità". Poi tutti i partecipanti hanno raccontato le loro storie di sport. Toccati anche i sogni di ciascuno, l’alimentazione, i sacrifici, la fatica, gli allenamenti e tante curiosità.