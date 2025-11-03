Unione Europea: “Più unità”

Paolo De Castro*
Unione Europea: “Più unità”
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuda nel fossato del castelloRave party abusivoPaolo CevoliMortale sull'A1Razzia di ParmigianoLa rinascita di Massimo
Acquista il giornale
CronacaCelebrato il ricordo dei caduti. Domani la festa delle forze armate
3 nov 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Celebrato il ricordo dei caduti. Domani la festa delle forze armate

Celebrato il ricordo dei caduti. Domani la festa delle forze armate

Cesena celebra il ricordo dei Caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze Armate. Si tratta di momenti importanti annualmente...

La messa celebrata ieri mattina dal vescovo Caiazzo nella cripta ossario del cimitero urbano

La messa celebrata ieri mattina dal vescovo Caiazzo nella cripta ossario del cimitero urbano

Cesena celebra il ricordo dei Caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze Armate. Si tratta di momenti importanti annualmente partecipati dalla cittadinanza, oltre che dalle Autorità civili e religiose. Ieri mattina, in occasione della Commemorazione dei Caduti, la prima cerimonia si è svolta alle 11:15 al Cimitero urbano, all’interno della Cripta-Ossario, dove il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, e il Vicesindaco Christian Castorri, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Filippo Rossini, hanno deposto una corona ai Caduti. A seguire, il vescovo della Diocesi di Cesena Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo ha celebrato la Santa Messa sempre nella Cripta-Ossario. Alla cerimonia inoltre hanno preso parte i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine e i referenti delle Associazioni d’arma e combattentistiche. Altre commemorazioni sono state riproposte nei diversi quartieri cittadini.

Domani la città si unirà per celebrare il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze armate, ricorrenza istituita per onorare il valore e l’impegno delle donne e degli uomini in divisa, custodi della sicurezza e della democrazia. La cerimonia si terrà alle 16 al Monumento ai Caduti di viale Mazzoni, dove il Sindaco Enzo Lattuca deporrà una corona d’alloro in segno di riconoscenza e memoria.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata