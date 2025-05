Celebrato in piazzale ’Aldo Moro’ il Giorno delle vittime del terrorismo

Il ‘Giorno della Memoria’ dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice è cominciato con la deposizione da parte del sindaco Enzo Lattuca e della Viceprefetto di Forlì-Cesena Giovanna Longhi di una corona d’alloro in piazzale Aldo Moro alla base della targa che ricorda il sacrificio dello statista presidente della Dc. Il 9 maggio del 1978 all’interno di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, a Roma, la Polizia ritrovò il corpo senza vita del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito 55 giorni prima, in via Fani, dalle Brigate Rosse.

Istituita nel 2007, e celebrata per la prima volta il 9 maggio dell’anno successivo, la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo ricorda e tributa il riconoscimento dell’Italia alle vittime e il sostegno morale e la vicinanza umana alle loro famiglie. Coincide con l’anniversario dell’uccisione dell’Onorevole Aldo Moro e unisce, nel ricordo, tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di matrice estremista.

Alla cerimonia commemorativa hanno preso parte, oltre all’amministrazione comunale, la Presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena Ines Briganti, i rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia locale, alcuni consiglieri comunali, le associazioni d’arma e combattentistiche e una rappresentanza di studenti.